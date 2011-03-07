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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

ذوبی‌ها با براتی دیدار کردند/ دریافت پاداش نایب قهرمانی و حواله خودرو

ذوبی‌ها با براتی دیدار کردند/ دریافت پاداش نایب قهرمانی و حواله خودرو

در دیدار مدیران، اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن با مدیر عامل کارخانه ذوب آهن، پاداش نایب قهرمان شدن این تیم در رقابت‌های فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا به آنها اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر دلیلی مدیرعامل، فرشته سموعی قائم مقام و اعضای کادر سرپرستی، فنی و بازیکنان تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان با حضور در مجموعه قایقراتی شرکت سهامی کارخانه ذوب آهن اصفهان با صفرعلی براتی رئیس این کارخانه دیدار کردند.

در این دیدار براتی ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های مجموعه باشگاه ذوب‌آهن در عرصه‌های ملی و بین المللی، از افتخار آفرینی‌های تیم فوتبال این باشگاه در رقابت‌های فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانان آن مسابقات تقدیر و تشکر کرد.

همچنین در جریان این نشست پاداش 100 میلیون تومانی کارخانه ذوب آهن اصفهان به اعضای کادر سرپرستی، فنی و بازیکنان تیم فوتبال به خاطر نایب قهرمانی در آسیا و حواله دریافت خودروی "تیبا" که علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن قول آن را داده بود، به آنها اهدا شد.

کد مطلب 1269307

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