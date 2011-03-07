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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

رایزنی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان

رایزنی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان

وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان روز دوشنبه در حاشیه برگزاری هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی پیرامون راههای توسعه و گسترش مناسبات، همکاریهای دو کشور به ویژه در چارچوب توافقات کمیسیون مشترک رایزنی و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی و المار محمد یاراف ضمن مرور و بررسی روند اجرای توافقات دو کشور در زمینه های مختلف، راه های ایجاد بسترهای لازم را برای تسریع در اجرای توافقات قبلی و برنامه ریزی برای همکاری های آتی و رفع هر گونه موانع احتمالی مذاکره و تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین با تاکید بر قرابتها و مشترکات دینی، فرهنگی، همسایگی و اراده روسای جمهور دو کشور ضرورت بسیج و بکارگیری کلیه امکانات فرهنگی و رسانه ای دو کشور را در جهت تقویت و تحکیم مناسبات دو کشور در نزدیکی و منافع دو ملت را خاطر نشان ساختند.

المار محمد یار اف انتصاب دکتر علی صالحی را به سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

کد مطلب 1269308

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