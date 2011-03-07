رایزنی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی و المار محمد یاراف ضمن مرور و بررسی روند اجرای توافقات دو کشور در زمینه های مختلف، راه های ایجاد بسترهای لازم را برای تسریع در اجرای توافقات قبلی و برنامه ریزی برای همکاری های آتی و رفع هر گونه موانع احتمالی مذاکره و تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین با تاکید بر قرابتها و مشترکات دینی، فرهنگی، همسایگی و اراده روسای جمهور دو کشور ضرورت بسیج و بکارگیری کلیه امکانات فرهنگی و رسانه ای دو کشور را در جهت تقویت و تحکیم مناسبات دو کشور در نزدیکی و منافع دو ملت را خاطر نشان ساختند.

المار محمد یار اف انتصاب دکتر علی صالحی را به سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.