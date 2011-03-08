داود کیانیان درباره فعالیت‌های جدید خود در زمینه تألیف و پژوهش به خبرنگار مهر گفت: مقاله پژوهشی "یک دهه ادبیات نمایشی برای کودکان و نوجوانان" را در دست تألیف دارم که وضعیت نمایشنامه نویسی کودکان و نوجوانان را در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار می‌دهد.



این نویسنده و مدرس با سابقه تئاتر کودک و نوجوانان افزود: همچنین کتاب "کلاهی با دم روباه" که مجموعه‌ای از سه نمایشنامه برای کودکان و نوجوانان است را توسط انتشارات سروش در دست چاپ دارم. یکی از نمایشنامه‌های این مجموعه با نام "کلاهی با دم روباه" درباره دوران کودکی برادرم رضا کیانیان است. "آوای پریان" و "آدم برفی" دو نمایشنامه دیگر این مجموعه هستند.



کیانیان با اشاره به کتاب "تئاتر خلاق" که توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر خواهد شد، آماده سازی مجموعه‌ای از 20 مقاله با عنوان "نوشته‌های پراکنده درباره تئاتر کودک و نوجوان" را از دیگر فعالیت‌های خود ذکر کرد.