279 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد همدان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی نامدار در آیین واگذاری این واحدهای مسکونی گفت: برای اجرای این طرح ها 26 میلیارد و 270 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: از این تعداد واحد مسکونی، 19واحد مسکن شهری با اعتبار دو میلیارد و 850 میلیون ریال، 186 واحدمسکن روستایی با اعتبار 20 میلیارد و 460 میلیون ریال و 74 واحد فضای اشتغال با اعتبار دو میلیارد و 960 میلیون ریال، ازمحل اعتبارات امدادی، تسهیلات بانکی و منابع دولتی احداث شده است.

وی با بیان اینکه در کمیته امداد منطقه دو همدان 22 واحد مسکن شهری و روستایی و فضای اشتغال در هفته احسان و نیکوکاری به بهره برداری می رسد، افزود: اسناد مالکیت این واحدها به مددجویان این نهاد واگذار شده است.

نامدار با بیان اینکه برای واگذاری این واحدها در منطقه دو همدان دو میلیارد و 690 میلیون ریال هزینه شده است افزود: از این تعداد 12 واحد مسکن شهری، هفت واحد مسکن روستایی و سه واحد فضای اشتغال است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز در بازدید از خوابگاه دانش آموزی همدان گفت: خوابگاه دانش آموزی فجر همدان با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.

مهدی فضلی افزود: این خوابگاه دانش آموزی ظرفیت پذیرش 300 دانش آموز را دارد و دارای سالن غذاخوری، آمفی تئاتر، سالن های کنفرانس و کتابخانه است.

وی اظهار داشت: 17 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده که محل تامین آن از منابع داخلی و اعتبارات دولتی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان با بیان اینکه زیر بنای این خوابگاه سه هزار و 800 متر مربع است، افزود: با تخصیص اعتبارات تا پایان سال جاری این طرح آماده بهره برداری است و برای استفاده دانش آموزان زیر پوشش این نهاد استفاده می شود.

فضلی با بیان اینکه این نهاد 12 هزار و 100 دانش آموز را زیر پوشش قرار داده است، افزود: کمیته امداد در سال جاری برای اجرای فعالیت های فرهنگی و آموزشی 18 میلیارد و 967 میلیون ریال اعتبار هزینه کرده است.