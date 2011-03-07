دیدار نماینده دائم سازمان کنفرانس اسلامی در افغانستان با صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این ملاقات ضمن ابراز نارضایتی از حضور نیروهای غربی در افغانستان و اینکه این حضور دستاوردی برای مردم این کشور نداشته با مهم بر شمردن نقش سازمان کنفرانس اسلامی و اعلام حمایت همه جانبه طرف ایرانی از ماموریت جدید محوله این سازمان در افغانستان اعلام کرد سازمان کنفرانس اسلامی باید نهایت تلاش جهت اعاده حقوق حقه مردم افغانستان و بالا بردن استانداردهای زندگی این مردم بکار برد.

در این ملاقات منیر الزمان نیز با تقدیر و تشکر از نقش سازنده و مهم جمهوری اسلامی ایران در بحث اعاده صلح و تلاش های 30 ساله طرف ایرانی در اسکان و میزبانی از آوارگان افغانی خواستار مشارکت بیشتر ایران در بحث فزاینده صلح افغانستان در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی و سایر ترتیبات منطقه ای شد.