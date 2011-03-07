برترین های سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، عباس هاشمی در رشته قرائت، مرتضی محمدنژاد در رشته حفظ، بابک والی ‌زاده در رشته ترتیل و مجید زارع دودجمی در رشته مفاهیم نفرات برتر شناخته شدند.

در این دوره از رقابتها در بخش برادران، عباس هاشمی از استان بوشهر، جعفر فردی از استان تهران، حمید عباسی از استان خراسان رضوی، امین پویا و مصطفی یادگاری از تهران، از بین 55 قاری به ترتیب موفق به کسب رتبه ‌های اول تا پنجم در رشته قرائت شدند.

مرتضی محمدنژاد از آذربایجان غربی، حسن سلیمانی از زنجان، محمد خطیبی و حسن زرنوشه فراهانی از تهران و پیمان ایازی از مازندران در رشته حفظ کل قرآن کریم برتر شناخته شدند.

محمدجواد مرادی از قم، نوید رزمجو از فارس، میثم علیپور از تهران، مجتبی محسنی از مازندران و مسعود رضایی از زنجان در رشته حفظ 20 جزء برتر شدند.

همچنین بابک ولی‌ زاده از آذربایجان غربی، مجتبی مینوتن از اصفهان، محمدجواد آهویی از قزوین، مسعود موحدی‌ راد از خراسان رضوی و مرتضی بخشی‌پور از گیلان در رشته ترتیل قرآن کریم به ترتیب موفق به کسب رتبه ‌های اول تا پنجم شدند.

در رشته مفاهیم نیز مجید زارع دودجمی از فارس، ادریس کاظمی از فارس، مهدی رمضانی نوده از قم، محمد نصر اصفهانی از اصفهان و محمدرضا فصیحی‌پور از کرمان به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

در بخش خوهران نیز زینب محمدنژاد از آذربایجان غربی، اعظم محمدی از بوشهر، فاطمه شیرازی از تهران، هاجر مهرعلیان از اصفهان و زهرا عابدی از آذربایجان غربی در رشته حفظ کل قرآن کریم به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

زهرا نژاد تبریزی از اصفهان، مریم محمدی از زنجان، زهرا چراغچی از تهران، مریم وفادار از تهران و زینب میرزایی از تهران نیز در رشته حفظ 20 جزء حائز رتبه‌های برتر شدند.

در رشته قرائت نیز مرضیه توفیق‌نیا از قم، فاطمه رحیمی ‌فرد از مازندران، صغری خورشیدی از گیلان، زهرا سهرابی از کرمانشاه و الهام سلطانی‌نژاد از کرمان رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.

پرنیان عصابخش از تهران، هاله فیروزی از اردبیل، رضوان جلالی‌فر از تهران، ملیحه اسحاق‌نژاد و مرضیه میرزایی‌پور از خراسان رضوی نیز در رشته ترتیل رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.

معصومه آگاهی، زهرا صلاحی و سپیده مختاری از تهران، میمنت خزاعی از خراسان جنوبی و سولماز زینالی از آذربایجان شرقی نیز در رشته مفاهیم به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کردند.

سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم از 12 اسفندماه با حضور 350 نخبه قرآنی به میزبانی یزد برگزار شد.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ ها هم ‌اکنون در سالن همایش‌ های هلال ‌احمر یزد با حضور مسئولان کشوری و استانی در حال برگزاری است.