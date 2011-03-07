13 میلیون لوح فشرده بین دانش آموزان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان در دومین نشست تبیین سیاست های وزارت آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش در این سازمان برگزار شد، افزود: در حال حاضر 31 عنوان مجله رشد در این سازمان تولید می شود که در خاورمیانه بی نظیر و در جوامع پیشرفته جهان کم نظیر است.
محمدیان به تجهیز کتابخانههای مدارس اشاره کرد و گفت: این سازمان در کنار تولید محتوای مکتوب آموزشی، تولید محتوای الکترونیک را نیز در دستور کار خود قرار دارد و تاکنون 50 عنوان نرمافزار آموزشی تولید کرده است.
وی افزود:کارشناسان و مولفین کتابهای درسی با اعتقاد راسخ به مبانی دینی و هویت ملی و همسو با اقتدار و حاکمیت ملی به نگارش کتابهای درسی افدام می کنند.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش به شاخصهای عمده تالیف کتابهای فنی و حرفهای و کاردانش اشاره کرد و افزود: محتوای این کتابها باید منطبق با استانداردهای بازار کار، تولید و اخلاق حرفهای باشد.
محمدیان در باره تحول بنیادین و نظام آموزشی 3،3 و6 گفت:اکنون براساس برنامه درسی ملی، کارگروهها فعال شده و کتابهای درسی پایه اول و ششم ابتدایی در حال تدوین است و در صورت ابلاغ، راهنمای این درس ها به شورای عالی ارسال خواهد شد.
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