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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

عسگری:

کمیته انضباطی با مربیان متخلف برخورد کند

کمیته انضباطی با مربیان متخلف برخورد کند

سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال از کمیته انضباطی فدراسیون خواست تا در روند رسیدگی به شکایات کمیته داوران از مربیانی که خلاف آیین نامه عمل می کنند، تسریع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری  با بیان این مطلب افزود: همه باید تخلفات برابر قانون را جدی بگیرند، چرا که این تخلفات روی داوران اثر بد می گذارد و در عملکرد داوران تاثیر جدی دارد.  بر اساس بند دو ماده 23 آیین نامه انضباطی کسانی که به داوران توهین می کنند و از اصطلاحات خاص علیه داوران استفاده می کنند، باید از یک ماه تا یک سال محروم شوند.

سرپرست کمیته داوران خاطرنشان کرد: در این رابطه همه باشگاه‌ها همکاری می کنند و فقط یکی دو باشگاه هستند که مربیان‌شان رعایت نمی کنند و ما انتظار داریم که کمیته انضباطی با این موارد برخورد کند. همانند "خوزه مورینیو"، سرمربی رئال مادرید که به خاطر توهین به داوران، سه بازی از نشستن روی نیکمت تیمش محروم شد.

وی در پایان قضاوت‌های این هفته از لیگ برتر را تا دیدارهای روز یکشنبه خوب دانست و گفت: ناظران به ما در دیدارهای این هفته و به غیر از دیدارهای دیروز صحنه خاصی گزارش نکرده‌اند و تنها تصمیم کمک داور در بازی شاهین و سایپا به خاطر مردود کردن گل سالم تیم سایپا اشتباه بوده که بر اساس قوانین با این کمک داور برخورد انجام می شود چرا که اشتباهش در نتیجه بازی تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 1269318

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