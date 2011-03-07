قیمت مسکن روزانه در دولت رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر موضع وزارت مسکن درباره اختصاص یارانه به تولیدکنندگان آجر و بلوک گفت: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تغییر رفتار مصرفی در میان مردم است و اگر بنا باشد در میزان مصرف تغییری نداشته باشیم، پس به اهداف اجرای این قانون نمی رسیم.

وی افزود: با بررسی میزان مصرف انرژی در آجر به این نتیجه رسیدند که تولید این محصول انرژی بر است؛ بنابراین مقرر شد که تسهیلاتی از طریق وزارت صنایع و معادن به این تولیدکنندگان اختصاص یابد.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در جلسه ای رئیس جمهور به وزیر نفت دستور داد که تا شعاع 50 کیلومتری به این تولیدکنندگان گاز برساند تا آنها از مصرف انرژی ارزانی به نام ازت به مصرف گاز برسند.

نیکزاد با بیان اینکه این موضوع برای دیگر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مانند سرامیک هم اجرا می شود،افزود: براساس دستورالعمل دولت، مقرر شده است که به این گروه از تولیدکنندگان تسهیلات بدهند تا آنها در مدت کوتاهی بهره وری خود را افزایش دهند تا تولیدشان توجیه دار شود، در غیر این صورت از بازار حذف خواهند شد.

وی درباره قیمت ساخت مسکن در سال آینده افزود: هرروز در دولت قیمتها رصد می شود و تاکنون افزایش قیمتی در مصالح ساختمانی روی نداده است علاوه براینکه عواملی مانند زمین، تسهیلات و خدمات فنی و مهندسی در اختیار دولت است.