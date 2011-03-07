دخالت جمال مبارک در انفجارهای شرم الشیخ/ ارتباط با فروش گاز به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجریده کویت در ادامه انتشار اسناد سری وزارت کشور سابق مصر که تحت ریاست "حبیب العادلی" اداره می شد از دخالت "جمال مبارک" در انفجارهای شرم الشیخ خبر داد.

این روزنامه در شماره امروز خود اعلام کرد که "جمال مبارک" و "حبیب العادلی" در انفجارهای شرم الشیخ در سال 2005 که 88 کشته برجای گذاشت دخالت داشته اند.

این روزنامه علت این اقدام جمال مبارک را انتقام گیری از "حسین سالم" تاجر معروف برای کاستن از سهمش در قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی بوده است.

سند صادره در تاریخ 7 ژوئن سال 2005 که خطاب به العادلی است می گوید: ما دیروز با "محمد هاشم" و" اسامه محمود" و "رافت مصلیحی" و "زیاد عبدالرحیم"( از افراد گروههای مسلح) توافق کردیم که درتاریخ 29 ژانویه 2005 که ترتیب سه انفجار یکی در داخل هتل "موون پیک"، دومی منطقه گردشگری نزدیک هتل و سومی روستای موون پیک که املاک "حسین سالم" است انجام دهیم.

این درحالی است که بر خلاف این گزارش گروههای مسلح مناطق دیگری را هدف قرار دادند که در نتیجه 88 مصری کشته و 200 نفر زخمی شدند.