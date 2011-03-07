  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۲

فعالیت پانسیون های دانشجویی در ایام نوروز غیرمجاز است

فعالیت پانسیون های دانشجویی در ایام نوروز غیرمجاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، با اشاره به فعالیت پانسون های دانشجویی در ایام نوروز، گفت: براساس قوانین و مقررات، فعالیت این پانسیون ها در راستای ارائه خدمات در نوروز غیرمجاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: نحوه رزرواسیون و برگزاری مراسم در تاسیسات گردشگری استان، باید براساس انعقاد قرارداد و تفاهم نامه بوده و درصورت مشاهده تخلف، این موضوع در کمیسیون فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی، با اشاره به سهمیه سوخت تاسیسات گردشگری این استان، افزود: براساس اولویت بندی و نوع فعالیت و ساختار تاسیسات گردشگری گلستان و با نظر روسای جوامع گردشگری استان، سهمیه سوخت اختصاص داده می شود.
 
مومنی، با اشاره به ضرورت ارائه خدمات دهی مطلوب این تاسیسات در نوروز 90، خاطرنشان کرد: پلاکاردهای خیر مقدم در ایام نوروز در تمامی تاسیسات گردشگری استان نصب شده و تمهیدات لازم برای استقبال از مسافران فراهم می کند.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب درتاسیسات گردشگری استان درایام نوروز امسال خاطره خوشی برای مسافران و گردشگران فراهم آید.
کد مطلب 1269327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها