فعالیت پانسیون های دانشجویی در ایام نوروز غیرمجاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: نحوه رزرواسیون و برگزاری مراسم در تاسیسات گردشگری استان، باید براساس انعقاد قرارداد و تفاهم نامه بوده و درصورت مشاهده تخلف، این موضوع در کمیسیون فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی، با اشاره به سهمیه سوخت تاسیسات گردشگری این استان، افزود: براساس اولویت بندی و نوع فعالیت و ساختار تاسیسات گردشگری گلستان و با نظر روسای جوامع گردشگری استان، سهمیه سوخت اختصاص داده می شود.

مومنی، با اشاره به ضرورت ارائه خدمات دهی مطلوب این تاسیسات در نوروز 90، خاطرنشان کرد: پلاکاردهای خیر مقدم در ایام نوروز در تمامی تاسیسات گردشگری استان نصب شده و تمهیدات لازم برای استقبال از مسافران فراهم می کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب درتاسیسات گردشگری استان درایام نوروز امسال خاطره خوشی برای مسافران و گردشگران فراهم آید.