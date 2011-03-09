اتمام دوره آموزش روابط کار 3200 کارفرمای خدماتی

داود جوانی در گفتگو با مهر از تحقق بالاترین آمار برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی مدیران شرکت های خدماتی، پشتیبانی وفنی مهندسی سراسر کشور در سال جاری خبر داد و گفت: مدیران بیش از 3 هزار و 200 شرکت طی سال جاری در دوره های آموزشی 18 ساعته روابط کار، ایمنی کار و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت کرده اند.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی کشور، اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل تعیین صلاحیت ورتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور و پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی؛ گواهی حضور در این دوره ها را دریافت کرده اند.

جوانی ادامه داد: این دوره های آموزشی در راستای تفاهم نامه بین کانون کارفرمایان خدماتی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی بود که توسط انجمن های صنفی عضو کانون در سراسر کشور اجرایی شده است.

وی در خصوص وضعیت اساتید در برگزاری این دوره ها، گفت: برنامه ریزی به نحوی بوده است که اساتید توسط سازمان های کار استان ها معرفی و پس از تایید وزارت کار در دوره ها حضور یافته اند.

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات، بیان داشت: پیش بینی می شود با توجه به انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین کانون و سازمان فنی و حرفه ای کشور، شاهد توسعه بیشتر امر آموزش طی سال 90 در بخش خدمات باشیم.