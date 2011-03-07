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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

رئیس دادگستری کرمانشاه:

دستهایی از بیرون مرزها ترانزیت مواد مخدر را هدایت می‌کنند

دستهایی از بیرون مرزها ترانزیت مواد مخدر را هدایت می‌کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمانشاه گفت: امروز علاوه بر سودجویان داخلی دستهایی از بیرون مرزها ترانزیت مواد مخدر را هدایت می‌کنند که باید با شناخت دقیق این عوامل پلید، ذره‌ای از مبارزه با آنان دریغ نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت‌الاسلام علی مظفری در جلسه کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، اظهارداشت: برخورد با عوامل تهیه و توزیع و در مجموع همه آنانی که به هر نحو در زمینه مواد افیونی فعالیت دارند، فریضه‌ای است که برعهده همه انسانهای متعهد و اخلاق‌مدار قرار دارد.

وی وظیفه دستگاههای حکومتی را در این رابطه وظیفه‌ای خطیر و مهم ارزیابی کرد و گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با تمام توان باید در مقابله با این ارمغان تباهی و تیرگی بایستند و ما چنانکه قبلا هم موکداً اعلام کرده‌ایم دراین راستا عملکرد نیروی انتظامی را مورد حمایت قضایی قرار خواهیم داد و از این نیرو می‌خواهیم که در مبارزه با سوداگران مرگ هیچگونه تساهلی نداشته باشد.

رئیس شورای قضایی استان کرمانشاه در ادامه مواد مخدر را مایه تباهی و اضمحلال بنیانهای اجتماعی، دینی و اخلاقی دانست و خاطرنشان کرد: وقتی تهدیدی این ‌چنین خطرناک در کمین سلامت و طراوت اجتماع است، جای هیچ تعلل و تسامحی برای برخورد با عوامل این تهدید باقی نمی‌ماند.

کد مطلب 1269330

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