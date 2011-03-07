به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت‌الاسلام علی مظفری در جلسه کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، اظهارداشت: برخورد با عوامل تهیه و توزیع و در مجموع همه آنانی که به هر نحو در زمینه مواد افیونی فعالیت دارند، فریضه‌ای است که برعهده همه انسانهای متعهد و اخلاق‌مدار قرار دارد.

وی وظیفه دستگاههای حکومتی را در این رابطه وظیفه‌ای خطیر و مهم ارزیابی کرد و گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با تمام توان باید در مقابله با این ارمغان تباهی و تیرگی بایستند و ما چنانکه قبلا هم موکداً اعلام کرده‌ایم دراین راستا عملکرد نیروی انتظامی را مورد حمایت قضایی قرار خواهیم داد و از این نیرو می‌خواهیم که در مبارزه با سوداگران مرگ هیچگونه تساهلی نداشته باشد.

رئیس شورای قضایی استان کرمانشاه در ادامه مواد مخدر را مایه تباهی و اضمحلال بنیانهای اجتماعی، دینی و اخلاقی دانست و خاطرنشان کرد: وقتی تهدیدی این ‌چنین خطرناک در کمین سلامت و طراوت اجتماع است، جای هیچ تعلل و تسامحی برای برخورد با عوامل این تهدید باقی نمی‌ماند.