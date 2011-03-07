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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

به دلیل استقبال مردم؛

تعداد نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در اصفهان دو برابر شد

تعداد نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در اصفهان دو برابر شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان گفت: به دلیل استقبال مردم از نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا تعداد این مراکز تا دو برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر انصاری با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و به منظور دسترسی راحت مردم به کالا های مورد نیازشان، 18 نمایشگاه در استان اصفهان اقدام به عرضه کالا می کنند.

وی افزود: این نمایشگاه ها در غالب یک هزار و 428 غرفه تا پایان اسفندماه کالای مورد نیاز مردم را به فروش می رسانند.

رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان اضافه کرد: تاکنون سه نمایشگاه در شهرستان های استان متناسب با آداب و فرهنگ مصرفی مردم ان منطقه برگزار شده است.

وی ادامه داد: محوریت برگزاری  این نمایشگاه‌ها به اصناف واگذار شده و با همکاری اصناف، سازمان بهداشت، سازمان تعزیرات و سازمان بازرگانی استان تیم تخصصی برای تعیین کیفیت و قیمت کالاها تشکیل شده است.

طرح تشدید بازرسی ها برای کنترل بازار تا دهم فروردین ادامه دارد

انصاری در ارتباط با چگونگی بازرسی و نظارت بر نمایشگاه ها تصریح کرد: طرح تشدید بازرسی‌ها از اول اسفند ماه به منظور کنترل بازار آغاز شده که این طرح تا دهم فروردین ماه ادامه خواهد داشت‌.

وی خاطر نشان کرد: تا‌کنون بیش از 12 هزار بازرسی مشترک با حضور نمایندگان اصناف، بهداشت و سایر سازمان‌های مربوطه انجام شده است.

40 مرکزتوزیع میوه و تره بار برای شب عید در استان دایر شده است

رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان در مورد چگونگی بازرسی و نظارت بر نمایشگاه‌ها گفت: توزیع میوه و تره‌بار در بیش از 40 مرکز توزیع از دیگر اقدامات سازمان بازرگانی استان اصفهان برای تامین نیازهای مصرفی مردم است.

شوک قیمتی در بازار نداریم

وی تصریح کرد: هیچگونه کمبود کالایی در بازار وجود ندارد‌، اگرچه برخی از اقلام پرمصرف بنا‌به دلایلی افزایش قیمت یافته اما با شوک قیمتی مواجه نشده‌ایم.

انصاری اظهار داشت: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از 19 تا 29 اسفندماه در سراسر استان دایر است.

کد مطلب 1269331

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