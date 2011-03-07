به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر انصاری با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و به منظور دسترسی راحت مردم به کالا های مورد نیازشان، 18 نمایشگاه در استان اصفهان اقدام به عرضه کالا می کنند.

وی افزود: این نمایشگاه ها در غالب یک هزار و 428 غرفه تا پایان اسفندماه کالای مورد نیاز مردم را به فروش می رسانند.

رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان اضافه کرد: تاکنون سه نمایشگاه در شهرستان های استان متناسب با آداب و فرهنگ مصرفی مردم ان منطقه برگزار شده است.

وی ادامه داد: محوریت برگزاری این نمایشگاه‌ها به اصناف واگذار شده و با همکاری اصناف، سازمان بهداشت، سازمان تعزیرات و سازمان بازرگانی استان تیم تخصصی برای تعیین کیفیت و قیمت کالاها تشکیل شده است.

طرح تشدید بازرسی ها برای کنترل بازار تا دهم فروردین ادامه دارد



انصاری در ارتباط با چگونگی بازرسی و نظارت بر نمایشگاه ها تصریح کرد: طرح تشدید بازرسی‌ها از اول اسفند ماه به منظور کنترل بازار آغاز شده که این طرح تا دهم فروردین ماه ادامه خواهد داشت‌.

وی خاطر نشان کرد: تا‌کنون بیش از 12 هزار بازرسی مشترک با حضور نمایندگان اصناف، بهداشت و سایر سازمان‌های مربوطه انجام شده است.

40 مرکزتوزیع میوه و تره بار برای شب عید در استان دایر شده است



رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان در مورد چگونگی بازرسی و نظارت بر نمایشگاه‌ها گفت: توزیع میوه و تره‌بار در بیش از 40 مرکز توزیع از دیگر اقدامات سازمان بازرگانی استان اصفهان برای تامین نیازهای مصرفی مردم است.

شوک قیمتی در بازار نداریم



وی تصریح کرد: هیچگونه کمبود کالایی در بازار وجود ندارد‌، اگرچه برخی از اقلام پرمصرف بنا‌به دلایلی افزایش قیمت یافته اما با شوک قیمتی مواجه نشده‌ایم.

انصاری اظهار داشت: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از 19 تا 29 اسفندماه در سراسر استان دایر است.