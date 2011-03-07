به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، سیروس آیینه‌بندی با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال آینده کیفیت آموزش برخی رشته‌های فنی را از درجه دو به درجه یک تبدیل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری تعداد 26 رشته مهارتی از جمله اتوماسیون صنعتی، متالورژی، ابزار دقیق، میکروکنترلر، برق صنعتی درجه یک و لوله‌کشی صنعتی برای متقاضیانی که بیشتر دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، ارائه شده است.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید رجایی اصفهان با اشاره به اینکه درصدد هستیم طی سال آینده دو رشته جدید در این مرکز ارائه کنیم، تصریح کرد: در سال آینده کیفیت آموزش برخی رشته‌های فنی همچون تاسیسات حرارتی و برودتی، تعمیر پکیج و شوفاژ گازی و تعمیر لوازم سردکننده از درجه دو به درجه یک ارتقاء پیدا می‌کند.

وی بیان داشت: طی 12 ماهه سال جاری، این مرکز طبق تفاهم‌نامه‌های آموزشی تنظیم شده با مراکز آموزش جوار دانشگاهی، جوار کارخانجات، بنگاه‌های اقتصادی، پادگان‌ها و صنایع تعاملات بسیار داشته و دوره‌های کوتاه‌مدت متعددی برای این نهادها برگزار کرده است.

آیینده‌بندی تاکید کرد: دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و غیر انتفاعی، خانه کارگر، گروه صنایع گیتی پسند، پادگان شهید بهشتی، پادگان مهندسی بعثت، یگان ویژه پاسداران و سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان از مهم‌ترین نهادهایی هستند که مرکز شهید رجایی اصفهان با آنها تفاهم‌نامه امضا کرده است.

وی با اشاره به اینکه 322 کارآموز در نوبت صبح و 251 کارآموز در نوبت عصر مرکز شهید رجایی حضور دارند، خاطرنشان کرد: درصد قبولی کارآموزان این مرکز در 11 ماهه نخست سال جاری، بیش از 85 درصد بوده است.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید رجایی اصفهان افزود: رشته‌های ابزار دقیق، برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی این مرکز، با استقبال خوب کارآموزان روبه‌رو شده‌اند و بیشترین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را دارا هستند.