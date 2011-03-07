به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: جشن نیکوکاری امسال با شعار "سیره نبوی، احسان علوی، جشن نیکوکاری" 19 اسفند هم زمان با سراسر کشور در سطح استان برگزار می شود.
وی از افزایش 36 درصدی تعداد پایگاههای جمعآوری کمک و رشد 47 درصدی نیروهای همکاری کننده برای جمعآوری هدایای مردمی در استان خبر داد و افزود: 997 نفر از نیروهای امداد، بسیجی و آموزش و پرورش در روز جشن نیکوکاری هدایای نقدی و غیرنقدی مردم را جمعآوری می کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی تاکید کرد: 394 پایگاه ثابت و سیار نیز در مدارس سطح استان جمع آوری کننده کمکهای دانشآموزان هستند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می شود که قبل از سال جدید هدایای مردم به دست افراد نیازمند برسد، بیان کرد: در همین راستا 50 هزار پاکت هفته گذشته در مدارس ابتدایی و راهنمایی سطح استان توزیع شده که در روز 19 اسفند جمعآوری می شود.
اکبری با اشاره به توزیع 50 هزار قلک احسان در طول سال در مدارس سطح استان یادآوری کرد: همچون سالهای گذشته دانشآموزان قلکهای خود را در روز جشن نیکوکاری به پایگاههای ثابت و سیار سطح استان تحویل می دهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین 12 شاخه اصلی و سه شاخه فرعی کمکهای مردمی را جمعآوری می کنند که در همین راستا یک تیم نظارتی برای ارزیابی نحوه و چگونگی برگزاری این جشن به سطح استان اعزام می شود.
اکبری بیان داشت: سال گذشته چهار میلیارد و 480 میلیون ریال در جشن نیکوکاری جمعآوری شد که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به پنج میلیارد ریال افزایش یابد.
به گفته این مسئول زنگ نیکوکاری نیز در 19 اسفند در تمام مدارس سطح استان نواخته می شود.
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