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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

پرداخت کمک بلاعوض به واحدهای صنعتی کرمانشاه آغاز شد

پرداخت کمک بلاعوض به واحدهای صنعتی کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع ومعادن استان کرمانشاه گفت: در راستای برنامه های حمایتی دولت از واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت کمک های بلاعوض به واحدهای صنعتی مصرف کننده نفت کوره و گاز مایع در استان اغازشد.

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: پرداخت این کمک ها به واحدهای مصرف کننده نفت کوره و گاز مایع به صورت بالک برای واحدهای صنعتی ( به غیراز سیمان وآجر) که به شبکه گازرسانی متصل نیستند آغازشده است.

وی افزود: به ازای هرلیتر نفت کوره 50 تومان وهرکیلوگرم گازمایع 300 تومان به متقاضیان (واحدهای صنعتی باشرایط مذکور) جهت کمک درنظرگرفته شده است.

رستمی تصریح کرد: متقاضیان باید جهت ثبت نام درطرح یاد شده  به سایت stsm.ir مراجعه کنند.

سرپرست سازمان صنایع ومعادن استان کرمانشاه در خصوص دیگر برنامه های حمایتی وزارت صنایع ومعادن، خاطر نشان کرد: پرداخت 50 درصد هزینه برق واحدهای صنعتی که در خط اعتباری انرژی ثبت نام کرده اند از دیگر برنامه های این وزارتخانه است.

کد مطلب 1269336

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