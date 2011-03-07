ترویج فرهنگ جهاد سدی در برابر تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، میرزا سلگی ظهر دوشنبه در گردهمایی یک روزه رابطان ایثارگر دستگاه های اجرایی استان همدان افزود: باید برای مقابله با ترفندهای دشمنان به سلاح جهاد مجهز شد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از اسراف یکی از خواسته های شهدا و ایثارگران است، اظهار داشت: توسعه فرهنگ شهادت در بین آحاد جامعه به ویژه جوانان مهمترین هدف مسئولان نظام است.

وی با تاکید بر اینکه راه شهدای انقلاب اسلامی پابرجاست، افزود: باید برای تداوم راه شهدا تلاش کرد.

مشاور استاندار همدان در امور ایثارگران با بیان اینکه عمده ترین کار در برابر تهاجم فرهنگی، ترویج فرهنگ جهاد، شهادت و ایثار است، افزود: رابطان ایثارگران دستگاههای اجرایی استان همدان باید این فرهنگ را در بین جوانان با ساز وکار های مناسب اطلاع رسانی کرده وعینیت ببخشند.

مدیر برنامه ریزی و دبیر کمیته هدفمندی یارانه های شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در این گردهمایی با تحلیل آمار جمعیتی و تاسیساتی و مصرف برق استان همدان در مقایسه با کشور، گفت: مصرف زیاد برق در بخش کشاورزی و مصرف بسیار کم در بخش صنعتی نشان دهنده آنست که همدان قطب کشاورزی بوده و بخش صنعت نیاز به توسعه دارد.

منصور غلامی ذاکری گفت: در سال گذشته 155 میلیارد تومان یارانه به بخش های مختلف استان همدان اختصاص یافت که 35 درصد آن مربوط به بخش پرمصرف کشاورزی بوده است.

ذاکری با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم کشور راندمان نیروگاهها از 37 به 45 درصد افزایش خواهد یافت و تلفات انتقال توزیع به 14 درصد کاهش می یابد، افزود: 78 درصد مشترکان خانگی در استان همدان الگوی مصرف را رعایت می کنند.

وی گفت: 16 درصد با کمی صرفه جویی به الگو خواهند رسید و شش درصد باقیمانده نیز بالای الگو در ماه مصرف می کنند که باید برای رعایت الگوی مصرف بیشتر تلاش کنند.