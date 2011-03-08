ارائه بسته اجاره بهای مسکن به خرداد موکول شد

علی نیکزاد در گفتگو با مهر درباره تدوین بسته اجاره بهای مسکن گفت: این بسته با همکاری استاتید دانشگاه، صاحبنظران، معاونت اقتصاد مسکن و بنگاه معاملات املاک در حال تدوین است که پس از ارایه راهکارهای مناسب اعلام می شود.

وی افزود: زمان اعلام بسته اجاره بهای مسکن مشخص نیست اما به طور حتم این بسته قبل از شروع فصل اجاره در خرداد ماه ارایه خواهد شد.

وزیر مسکن وشهرسازی این زمان را بهترین موقع برای ارایه این بسته دانست و گفت: بسته اجاره بها باید در زمان تعطیلی مدارس و دانشگاه ها که اجاره رونق بیشتری می یابد، به بازار ارایه شود.

به گزارش مهر، تدوین بسته اجاره بها که پس از افزایش قیمت اجاره در تابستان سالجاری مطرح شد، یکی از بسته های حمایتی وزارت مسکن و شهرسازی برای کنترل اجاره بها و جلوگیری از افزایش قیمت است که مسئولان اعلام می کنند با این ارایه این بسته از افزایش سرسام آور اجاره بها و اعمال سلیقه ای قیمت جلوگیری می شود.

موضوع تدوین اجاره بها از سوی دولت مساله ای بود که در اوایل اجرای این طرح از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک مورد انتقاد قرار گرفت و رئیس این اتحادیه با ناممکن دانستن چنین امری به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه از راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها اطلاعی ندارد.

مصطفی قلی خسروی افزود: شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجاره بها جلوگیری کرد، در غیر اینصورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای آن، عملی نیست.

وی تصریح کرد: مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها می توان خانه های خالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکن شوند.

با وجود انتقادات، وزارت مسکن و شهرسازی به تدوین بسته اجاره بها پرداخت و سرانجام بخشی از جزئیات آن مطرح شد که در این بسته پیشنهاداتی مانند تغییر در نحوه محاسبه پیش پرداخت اجاره مسکن مطرح شده است که برهمین اساس، در صورت پرداخت اجاره به صورت نقدی به ازای هر یک میلیون تومان، 20 هزار تومان در نظر گرفته شود.

البته هنوز وزارت مسکن وشهرسازی تاریخ های متفاوتی را برای اعلام بسته اجاره بها اعلام می کند اما به نظر می رسد که فصل بعدی اجاره نشینی شاهد تغییراتی برای موجرها و مستاجران باشد.