تولید علم در ایران با چالشهای اقتصادی و ایدئولوژیک مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران با حضور دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر سید علیرضا واسعی، دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی و دکتر محمدامین قانعی‌راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران و در غیاب سخنران چهارم، چونلی هان، رییس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران که به دلیل سفر در این نشست حضور نیافت، روز دوشنبه، 16 اسفند ماه 1389 در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی که در این هم‌اندیشی با موضوع "آسیب‌شناسی نظری تولید علم در ایران" سخن می‌گفت، در آغاز با تأکید بر اینکه تولید علم یک امر فرآیندی است که نه دفعتاً حاصل می‌شود و نه با سفارش یا فراهم کردن امکانات برای یک فرد یا عده‌ای خاص بلکه زاده تعامل اندیشمندان با جامعه است، گفت: علوم اجتماعی در خلاء شکل نمی‌گیرد و بنابراین می توان گفت که علوم انسانی غیربومی هم وجود ندارد چرا که اگر قرار باشد علوم انسانی در یک جامعه وجود داشته باشد، آن علوم انسانی از آنجایی که در ارتباط با مسایل جامعه است، بومی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات جامعه ما بیشتر از آنکه ابژکتیو باشد، سوبژکتیو است، افزود: تعامل عالمان و علوم یکی از مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که در جامعه ما به غلط تخصصی بودن به معنای فعالیت در حوزه‌ای خاص در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر ما بخواهیم در حوزه‌ای خاص از علوم کار کنیم باید به سایر حوزه‌ها نیز توجه داشته باشیم.

واسعی ضمن بیان این نکته که تولید علم وقتی حاصل می‌شود که فضایی علمی وجود داشته باشد، به چالشها و موانع در رابطه با تولید علم پرداخت و تصریح کرد: نبود فرهنگ گفتگو در جامعه ایرانی یکی از این موانع در این رابطه است که البته در مبانی عقیدتی، فکری و فرهنگی ما ریشه دارد. به عنوان مثال ما می‌بینیم که در مدارس و دانشگاههای ما اساتید همراه با دبدبه و کبکبه، بر سکویی می‌نشینند و دانش‌آموزان و دانشجویان در موقعیتی پایینتر از آنها قرار می‌گیرند که این مسئله امکان گفتگو را سلب می‌کند.

وی نظام آموزشی در ایران را نظامی هیتلری خواند که در آن دانش‌آموز و دانشجو در موقعیت بسیار پایینتری از معلم و استاد قرار دارد که در نتیجه آن، امکان ایجاد فرهنگ گفتگو و نقد وجود ندارد و خاطرنشان کرد: این در حالی است که بنا بر اصول گفتگو باید طرف مقابل را همچون یک آدم در نظر گرفت که ممکن است محق باشد و از سوی دیگر ممکن است ما نیز در آنچه می‌گوییم محق نباشیم.

دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی در ادامه به ضرورت احساس امنیت در جامعه پرداخت و یادآور شد: نبود رویکرد تخصصی به علوم اجتماعی و انسانی از دیگر معضلات در تولید علم محسوب می‌شود. متأسفانه هنوز علوم انسانی و اجتماعی در جامعه ما به عنوان علم قلمداد نمی‌شوند که در این رابطه توجه به متدولوژی این علوم و آموختن آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

واسعی در پایان گفت: نبود انباشت اطلاعات و پیشینه تحقیق در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و نیز فقدان ساختار دموکراتیک در مجامع علمی از دیگر موانع تولید علم در ایران است. بنابراین به اجمال می‌توان گفت که ما با دو دسته چالش در ارتباط با تولید علم مواجهیم. نخست چالشهای اقتصادی که از یک سو به وضعیت معیشتی افراد باز می‌گردد و از سوی دیگر به تصاحب فرصتهای اقتصادی توسط غیر علوم انسانیها مربوط است. دسته دوم این چالشها، چالشهای ایدئولوژیکی هستند که علاوه بر باورهای جامعه، به مقدس شدن تئوریها، نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان قدیم به ویژه دانشمندان غربی مربوط است.