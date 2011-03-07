خداوند در اموال مومنین حقی را برای نیازمندان در نظر گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی روز دوشنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای ستاد طرح فرشتگان رحمت جمعیت هلال احمر استان قم به افتخار حضور و زندگی در جوار بارگاه حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: ما که در قم حضور داریم وظیفه مضاعفی متوجه ماست چرا که ما گرد بانویی جمع شده‌ایم که ایشان موصوفه به کریمه اهل بیت (ع) هستند و استنباط چنین است کسی که در این فضا زندگی می‌کند طبیعتاً باید وجهه کرامات از کار، برنامه، ذهن، دست و دل او ببارد و این واقعاً برای همه ما یک سعادت است.



وی در ادامه ضمن تقدیر از جمعیت هلال احمر و طرح فرشتگان رحمت اظهار داشت: خدای تعالی در قرآن کریم می‌فرمایند: «وَالّذینَ َفِی أمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» مؤمنین این ویژگی را دارند که درون اموالشان حق مشخصی، برای نیازمندان در نظر گرفته شده است.



تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه(س) اظهار داشت: این آیه شریفه پیام بسیاری مهمی دارد چرا که خداوند فرموده در بخشی از اموالشان به عنوان حقی برای نیازمندان در نظر گرفته شده نه آنکه مؤمن لطف و یا احسانی کند.



وی بر انفاق به نیازمندان تاکید و خاطر نشان کرد: همانگونه که در اموال ما حقی است به نام خمس که به امام زمان (عج) اختصاص دارد و مردم باید با افتخار و قصد قربت آن را بپردازند، این حق معلوم هم، چنین است و به این صورت نیست که گاهی بخواهند بپردازند و گاهی نپردازند و زمینه و مصارف آن نیز مشخص است.



امام جمعه قم با اشاره به اینکه این حق متعلق به سائلین و محرومین است، ابراز داشت: این حق معلوم، متعلق به نیازمندان و کسانی است که از امکانات محروم شده‌اند و در آن نیزظرافت بسیاری وجود دارد که سائل بیاید و سؤال کند و نیازش را ابراز نماید اما محروم را باید ما برویم و شناسایی نماییم چرا که او به عللی ممکن است خود جلو نیاید.



وصول حق نیازمندان و به اهل آن رساندن یک هنر است



وی در ادامه افزود: در ادامه آیه به این نکته بسیار مهم که شما اهل خیر هستید و در این راه خیر قدم می‌گذارید توجه کنید، خداوند به شما کُد می‌دهد و می‌گوید در اموال معلوم مؤمن، حقی است، اما این هنر شماست که چگونه این حق را وصول کنید و به اهل آن برسانید.



سعیدی خاطرنشان کرد: کسانی که نیازمند و محروم هستند خودشان این هنر و یا این رو را ندارند که بروند و بگویند حق ما را بدهید اما شما با گردن برافراشته می‌روید و می‌ستانید و هرگز احساس ذلت نمی‌کنید اما اگر محرومی خود بخواهد وصول کند و پیش خیّر برود، مجبور است خود را خوار نماید.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه اعطا و بخشش در قرآن کریم گفت: آیه شریفه «لانرید منکم جزاء ولا شکورا» این را می‌گوید کسی که این کمک‌ها را دریافت می‌کند و شما به آن نیازمند می‌گویید که ما از شما هیچ چیز توقع نداریم و این نشان می‌دهد که اسلام تا چه میزانی به کرامت انسان توجه دارد.



اطلاع رسانی در مورد موارد مصرف وجوهات، انگیزه خیرین را قویتر می‌کند



تولیت حرم حضرت معصومع (س) در ادامه بیان داشت: به خیّرین نسبت به کارهایی که دارید و انجام می‌دهید، اطلاع رسانی کنید و این اطلاع رسانی انگیزه‌های افراد را قوی‌تر خواهد کرد.



وی در پایان خاطر نشان کرد زمانی که موارد مصرف وجوهات خیرن برای آن‌ها بازگو شود این کار‌ها به خیّرین نشاط می‌دهد و آنان مطلع می‌شوند با وجوهی که پرداخت کرده‌اند چه نیازهایی برطرف شده است.



5 هزار نفر در قم تحت پوشش طرح فرشتگان رحمت قرار گرفتند



همچنین در این دیدار مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با تشریح طرح فرشتگان رحمت اظهار داشت: طرح فرشتگان رحمت به منظور کمک به نیازمندان بی‌سرپرست و بدسرپرست همزمان با سراسر کشور در قم نیز اجرا می‌شود.



خلیل الله سائلی در ادامه بیان داشت: این طرح با توجه به اهداف جمعیت هلال احمر در راستای ارائه خدمات بشردوستانه، ایجاد حس نوعدوستی و حمایت از ارزش‌های انسانی از ابتدای اسفندماه در قم آغاز شد و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.



وی در خصوص هدف از اجرای طرح فرشتگان رحمت ابراز داشت: طرح فرشتگان رحمت با ترویج سیره علوی و جلب کمک‌های مالی و غیرنقدی نیکوکاران و خیرین و به منظور ارائه خدمات حمایتی و رفع نیاز از نیازمندان، به ویژه زنان خودسرپرست، بدسرپرست و بی‌سرپرست، اجرا می‌شود.



سائلی در پایان اظهار داشت: طی اجرای این طرح بیشتر از پنج هزار خانوار که به دلیل مشکلات مالی و معیشتی قادر به تهیه مایحتاج خود در ایام نوروز و آغاز سال جدید نیستند، تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت.