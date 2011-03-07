پرداخت 640 میلیارد تومان خسارت بخش کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفرپور عصر دوشنبه در هم اندیشی بررسی وضعیت بیمه کشاورزان مازندران در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: دولت 70 درصد اعتبار صندوق را به صورت یارانه بخش کشاورزی تأمین و تنها 30 درصد اعتبار صندوق در قالب حق السهم بیمه از بهره برداران بخش اخذ می شود.



وی خاطر نشان کرد: اثر فعالیت و تصمیم سازی ما باید در مزرعه دیده شود تا باعث افزایش کمی و کیفی تولید شود.

صفرپور، به استفاده از توان نیروهای فارغ التحصیل بخش کشاورزی در توسعه فعالیت های بیمه ای تأکید کرد.



قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور از اجرایی شدن طرح تخفیف پرداخت حق السهم سالانه بیمه برای کسانی که از خسارت بیمه در سال های قبل استفاده نکرده اند خبر داد.

وی همچنین از اجرای طرح بیمه فراگیر و بیمه درآمد در آینده خبر داد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندرن نیز گفت: ریسک های فراوان فعالیت های کشاورزی را تهدید می کند و بیمه به عنوان یک ابزار حمایتی نقش بسیار مؤثری در کاهش این ریسک ها ایفاء می دهد.

عنایت الله تورنگ افزود: در مقوله فرهنگ بیمه باید گفت که افراد فراوانی باید حق بیمه پرداخت کنند تا عده قلیلی که خسارت دیده اند از مزایای آن استفاده کنند.

وی، بیمه را توسعه فرهنگ تعاون و همیاری توصیف کرد که باید دایره پوشش آن گسترده تر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: 70 درصد از اعتبار صندوق بیمه توسط دولت به عنوان یارانه بخش کشاورزی اختصاص می یابد و تنها 30 درصد به عنوان سهم حق بیمه از سوی کشاورزان پرداخت می شود و امسال 650 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت به این صندوق اختصاص یافته است.