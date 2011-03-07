به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 امروز دوشنبه تیم‌های پاس همدان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه قدس همدان به مصاف هم رفتند.

تیم فوتبال پرسپولیس که برای نزدیک شدن به صدر جدول به پیروزی در دیدار خارج از خانه مقابل پاس همدان نیاز داشت، توانست با ارائه یک بازی منطقی شکست 2 بریک را به میزبان خود تحمیل کرده و با 43 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کند.

برای تیم پرسپولیس در این بازی خارج از خانه محمد نوری (34) و هادی نوروزی (37) گلزنی کردند و تنها گل تیم پاس نیز در دقیقه 47 توسط سپهر حیدری مدافع تیم پرسپولیس به اشتباه درون دروازه این تیم قرار گرفت.

احمد صالحی قضاوت دیدار تیم‌های پاس همدان و پرسپولیس تهران را برعهده داشت. او در این بازی به نادر احمدی و رامین خسروی از تیم پاس همدان و هادی نوروزی، مجتبی زارع و محمد نوری از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

2- سپاهان اصفهان 46 امتیاز (24 بازی)

3- استقلال تهران 45 امتیاز (25 بازی)

4- پرسپولیس تهران 43 امتیاز (25 بازی)

5- تراکتورسازی تبریز 42 امتیاز (25 بازی)

6- مس کرمان 39 امتیاز (25 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 3+ (25 بازی)

9- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز - تفاضل گل 2- (25 بازی)

10- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز (24 بازی)

11- سایپای البرز 28 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 28 امتیاز - تفاضل گل 6- (25 بازی)

13- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 27 گل‌زده (25 بازی)

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 24 گل‌زده (25 بازی)

15- پیکان قزوین 25 امتیاز (25 بازی)

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز (25 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (25 بازی)

18- پاس همدان 21 امتیاز (25 بازی)