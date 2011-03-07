به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، همدانی گلشن در حاشیه برگزاری نمایشگاه توانمندی های قرارگاه خاتم الانبیا (ص) که در سالن شهید آوینی دانشگاه صنعتی اصفهان برپا شده است، اظهار داشت: در این نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه در حوزه‌های خطوط انتقال، تاسیسات دریایی، سد و تونل و نیز محرومیت‌زدایی به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاهی در فضای دانشگاهی برای افزایش سطح اگاهی و علمی دانشجویان بسیار مفید است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: در حال حاضر ارتباط دانشگاه ها با قرار گاه خاتم الانبیاء وضعیت مطلوب و سازنده ای دارد.

وی تصریح کرد: در سایه این ارتباط روحیه خودباوری و امید به آینده در دانشجویان تقویت می‌شود و آنها با مباحث عملی از نزدیک آشنا می‌شوند.

همچنین فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن بازدید از توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در این نمایشگاه تاکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی توسط قرارگاه در مناطق ناامن باعث خط شکنی می‌شود.

سردار کرمی یادآور شد: قرارگاه خاتم الانبیا با روحیه دفاع مقدس در عرصه سازندگی کشور حاضر شده است و چنین حضوری می‌تواند ضمن فرهنگ‌سازی، صحنه رقابت در این عرصه فعال کند.

گفتنی است نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تا هفدهم اسفند از ساعت 8:30 تا 17 در سالن شهید آوینی دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان دانشگاهیان، متخصصان و جامعه علمی کشور است.