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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۲

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء در اصفهان

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء در اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در دانشگاه صنعتی اصفهان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، همدانی گلشن در حاشیه برگزاری نمایشگاه توانمندی های قرارگاه خاتم الانبیا (ص) که در سالن شهید آوینی دانشگاه صنعتی اصفهان برپا شده است، اظهار داشت: در این نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه در حوزه‌های خطوط انتقال، تاسیسات دریایی، سد و تونل و نیز محرومیت‌زدایی به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاهی در فضای دانشگاهی برای افزایش سطح اگاهی و علمی دانشجویان بسیار مفید است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: در حال حاضر ارتباط دانشگاه ها با قرار گاه خاتم الانبیاء وضعیت مطلوب و سازنده ای دارد.

وی تصریح کرد: در سایه این ارتباط روحیه خودباوری و امید به آینده در دانشجویان تقویت می‌شود و آنها با مباحث عملی از نزدیک آشنا می‌شوند.

همچنین فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن بازدید از توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در این نمایشگاه تاکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی توسط قرارگاه در مناطق ناامن باعث خط شکنی می‌شود.

سردار کرمی یادآور شد: قرارگاه خاتم الانبیا با روحیه دفاع مقدس در عرصه سازندگی کشور حاضر شده است و چنین حضوری می‌تواند ضمن فرهنگ‌سازی، صحنه رقابت در این عرصه فعال کند.

گفتنی است نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)  تا هفدهم اسفند از ساعت 8:30 تا 17 در سالن شهید آوینی دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان دانشگاهیان، متخصصان و جامعه علمی کشور است.

کد مطلب 1269345

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