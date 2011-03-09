کشته شدن یک نظامی ناتو در افغانستان/ تلفات انفجار پاکستان به 86 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری شینهوا، ایساف در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی ناتو در نتیجه انفجار یک بمب در جنوب افغانستان خبر داد.

ایساف در این بیانیه به ملیت نظامی کشته شده اشاره نکرده است، اما نظامیان آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا معمولا در جنوب افغانستان حضور دارند.

خبر دیگر اینکه در نتیجه برخورد یک ون با یک بمب کنار جاده ای در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان دست کم چهار نفر کشته و 18 فرد دیگر زخمی شدند.

افراد مجروح برای معالجه به بیمارستان اطراف محل حادثه منتقل شدند و در میان افراد زخمی شده نام یک شبه نظامی که هویت آن هنوز مشخص نیست، به چشم می خورد.

همچنین شبه نظامیان یک مدرسه راهنمایی در ایالت خیبر در شمال غرب پاکستان را منفجر کردند، اما به دلیل آنکه دانش آموزی دراین مدرسه نبود، تلفاتی گزارش نشده است.

خبر دیگر اینکه دولت پاکستان با دولت آمریکا برای خرید جنگنده های اف 16 بیشتر مذاکره می کند و در عین حال درصدد بالا بردن قابیلتهای نظامی خود برای کاهش وابستگی به واشنگتن است.

همچنین پلیس پاکستان اعلام کرد تلفات انفجار صبح امروز چهارشنبه در یک مراسم تشییع جنازه در شمال غرب این کشور به 36 کشته و بیش از 50 زخمی رسید.

بر اساس این گزارش این انفجار در مراسم تشیع جنازه همسر یکی از فرمانده های پاکستانی در روستای متانی در 20 کیلومتری شهر پیشاور روی داد.

پلیس پاکستان این حمله را یک انفجار انتحاری خوانده که زمان حادثه صدها نفر در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند و امکان افزایش آمار تلفات وجود دارد. طالبان نیز مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت.