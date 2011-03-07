نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر این اجلاس که بر اساس برنامه سالیانه مجلس خبرگان رهبری فردا صبح برگزار خواهد شد ، ابتدا با سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت کلام الله مجید آغاز و رسمیت یافته سپس اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان نطق پیش از دستور خواهد داشت.

این اجلاس پس از نطق ریاست جلسه بدون حضور اصحاب رسانه و به صورت غیر علنی ادامه پیدا می کند.

مهمترین دستور اجلاس فردای مجلس خبرگان رهبری انتخابات هیات رئیسه این مجلس است که با توجه به اعلام کاندیداتوری دوتن از نمایندگان به نام این مجلس برای تصدی ریاست مجلس توجه ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است.

از دیگر برنامه های این اجلاس می توان به نطق‌های قبل از دستور تعدادی از خبرگان ، حضور علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه برای سخنرانی درباره خیزش‌ اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین حضور سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای ایراد سخنرانی درباره جریان فتنه اشاره کرد.

همچنین در این اجلاس دو طرح مورد بررسی نمایندگان این مجلس قرار می گیرد که یک طرح در رابطه با تنظیم ساماندهی نطق‌های قبل از دستور و طرح دیگر درباره انعکاس مباحث مربوط به مجلس خبرگان است

بر اساس طرح دوم این اجلاس ،هیات رییسه مجلس خبرگان اجازه خواهد داشت هر بخش از مباحث مجلس خبرگان را که تشخیص می‌دهد علنی کند.

گفتنی است در روز اول اجلاس نیز، کمیته 5 نفره ای جهت تنظیم بیانیه پایانی مجلس خبرگان تشکیل و اعضای آن توسط نمایندگان این مجلس انتخاب می شوند.