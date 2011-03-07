به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال قلم ورزش و رسانه ورزش که هردو متشکل از خبرنگاران، گزارشگران و عکاسان ورزشی ایران هستند روز پنجشنبه آینده (19 اسفندماه) در چارچوب مسابقات فوتبال پیشکسوتان تهران در ورزشگاه پیام به مصاف هم خواهند رفت.

این دیدار را اهالی رسانه گرامیداشت مرحوم جعفر محتشمی (نویسنده سابق کیهان ورزشی) و مرحوم علیرضا حافظی(گوینده و مجری رادیو ورزش) دو تن از نویسندگان و مجریان رسانه های ورزشی نامگذاری کرده اند.

اسامی تیم قلم ورزش:

احمد میرزاییان - فریدون موسوی - مجید سعیدی - علی رییسی- حسین ماهوت فروش-مرتضی موسوی زنوز-سید رضا فیض آبادی-امیدعلی پورحسن-امین صانعی- علی محمدپور- مسعودبهره ور- محمدرضا نصرالله زاده- محمدرضا سروش- رضا صحرانورد-سعیدحاتمی- ابوالفضل کشاورز

کامبیزهوشمند(مربی)- علی بردبارماسوله(سرپرست) و علی مودت(مدیر)



اسامی تیم رسانه ورزش:

رضا ترابیان،عادل فردوسی‌ پور، محمد سیانکی، پیمان اسدیان، سیامک آقایاری، محمد شهرابی،رضا خسروی، سیامک خاجی، مصطفی لشکری، هیوا یوسفی، امین پاریاب، حامد امینی، عطا طاهرکناره، کیوان طاهرکناره،آرمن ساروخانیان، مهدی محمدی، مصطفی موسوی‌‏نژاد،علیرضا اکبری خرم، مجیدباباعلی، علیرضاخلیفه، مهدی نفر، وحیدنمازی، حمیدرضااسکندری، محمود نجف زاده و روح الله وحدتی.

دیدار تیم های فوتبال رسانه ورزش و قلم ورزش در چارچوب رقابتهای لیگ پیشکسوتان استان تهران ساعت 10 روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه پیام برگزار خواهد شد.