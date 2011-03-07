بدرالزمان قریب در جایزه پروین تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره ادبی پروین اعتصامی ساعتی پیش با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران آغاز شد.

در این مراسم از بدرالزمان قریب تقدیر ویژه به عمل آمد که وی به دلیل کهولت سن توان روی سن رفتن نداشت و وجایزه اش توسط وزیر ارشاد در پایین سن به وی اهدا شد .

قریب از زبان‌شناسان پیشکسوت ایرانی و متخصص زبانهای باستانی ایرانی بوده و هم اکنون مشاور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

در این دوره از جایزه پروین اعتصامی 5476 اثر منتشر شده از بانوان سراسر کشور در سال‌های 87 و 88 در پنج شاخه ادبیات پژوهشی، ادبیات نمایشی، داستان، شعر و ادبیات کودک (اعم از آثار تالیفی و ترجمه‌ای) و توسط 396 نفر داوری شدند و پس از چندین مرحله داوری در نهایت از میان 132 کتاب راهیافته به مرحله پایانی 22 کتاب انتخاب شدند که از این میان سهم آثار برگزیده 15 عنوان و سهم آثار شایسته تقدیر 7 عنوان است.



علی معلم دامغانی، عباسعلی وفایی، راضیه تجار، سپیده خلیلی و نادیا مفتونی اعضاء هیئت علمی این دوره از جایزه پروین اعتصامی را تشکیل می‌دادند که زیر نظر بهمن دری به عنوان دبیر هیئت امنای جایزه فعالیت می‌کردند. دبیر علمی جایزه هم مجید حمیدزاده بود.



به نفرات برگزیده این جایزه علاوه بر لوح زرین و تندیس جایزه 30 سکه بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر هم علاوه بر لوح سیمین و تندیس جایزه 10 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.



