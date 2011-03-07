22 هزار نفر در خراسانی جنوبی واجد شرایط مسکن مهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اصغر آسمانی مقدم عصر دوشنبه در در نشست شورای مسکن شهرستان درمیان اظهار داشت: در طرح ساماندهی منازل مسکونی روستاییان در خراسان جنوبی 28 هزار متقاضی برای دریافت این تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه ثبت نام مسکن مهر در خراسان جنوبی به روز شده است، عنوان کرد: در حال حاضر 22 هزار 390 متقاضی واجد شرایط مسکن مهر در استان وجود دارد.

آسمانی مقدم با بیان اینکه تعداد معرفی شدگان به بانک های عامل درمیان هزار و 553 متقاضی است، اظهار داشت: از این تعداد هزار و 345 نفر عملیات احداث منازل مسکونی خود را آغاز کرده اند.

وی تعداد واحدهای مسکونی به بهره برداری رسیده در روستاهای شهرستان را هزار و 44 واحد اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد 120 واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری در مرکز شهرستان درمیان به بهره برداری برسد.

آسمانی مقدم از تشکیل تعاونی مسکن مهر شهر طبس مسینا با عضویت 150 متقاضی خبر داد و خواستار تسریع در روند واگذاری زمین برای احداث مسکن مهر این شهر شد.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی سال آینده را سال شکوفایی مسکن مهر در خراسان جنوبی دانست و تأکید کرد: اشتغال ‌زایی، کنترل قیمت‌های بخش مسکن و نیز دسترسی آسان اقشار کم درآمد به مسکن از مهمترین دستاوردهای مسکن مهر در خراسان جنوبی به شمار می رود

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: در سال جاری از مجموع هزار و 577 قطعه از اراضی واگذار شده، صاحبان 646 قطعه برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری اسدیه معرفی شدند که تا کنون 449 پروانه برای آنها صادر شده است.

محمود محسن زاده با بیان اینکه صاحبان 315 قطعه، که برای آنها پروانه ساخت صادر شده بود، تا کنون اقدام به ساخت و ساز نکرده اند، یاد آور شد: علت اصلی عدم ساخت و ساز در این اراضی نگاه اقتصادی و سرمایه ای مالکان و عدم نیازشان به مسکن است.

محسن زاده از تمدید پروانه آن دسته از مالکینی که تا کنون به هر دلیل موفق به ساخت و ساز نشده اند، تا پایان خرداد 90 خبر داد و ادامه داد: در صورتی که در مدت تعیین شده پس از صدور و تمدید مهلت پروانه ساخت، عملیات ساخت و ساز از سوی مالکین آغاز نشود، مالکیت اراضی از ایشان سلب می شود.

35 میلیارد ریال در مسکن مهر درمیان هزینه شد

فرماندار درمیان گفت: تاکنون برای احداث فاز اول مسکن مهر این شهرستان مبلغ 35 میلیارد ریال هزینه شده است.

رجبعلی براتی بیان داشت: مسکن مهر درمیان در طی دو فاز اجرا می شود که در فاز اول 178 واحد مسکونی احداث می شود.

فرماندار درمیان مبلغ سهام آورده متقاضیان را هشت میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: عمده ترین مشکل اراضی اسدیه مربوط به واگذاری زمین از سوی چند ارگان مختلف به متقاضیان در سال های قبل است.

وی با بیان اینکه وضعیت اراضی اسدیه دارای پیچدگی خاصی است، تأکید کرد: با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق می توان معضل اراضی این شهر را بر طرف کرد.

براتی عدم مراجعه و ارائه مستندات قانونی مالکین مبنی بر تملک اراضی از سوی ایشان، عدم تطابق نقشه های طرح های جامع و هادی با یکدیگر و عدم استطاعت مالی برخی از صاحبان اراضی در پرداخت مبلغ صدور پروانه و عوارض ناشی از آن را مهمترین چالش فرا روی شورای مسکن درمیان برشمرد.

وی با بیان اینکه پس از ارتقای اسدیه از روستا به شهر و ارائه طرح های هادی و جامع شهری مشکلات متعددی گریبان گیر مردم شده است، تصریح کرد: دوران فعالیت دولت دهم دوران طلایی مسکن در ایران به ویژه شهرستان درمیان به شمار می رود.

فرماندار درمیان با بیان این که مسئولین به عنوان نمایندگان اجرایی دولت خدمتگذار بی منت مردم در شهرستان هستند، یاد آور شد: ایده احداث مسکن مهر از سوی دولت عدالت محور باعث رونق بازار مسکن و تعدیل قیمت ها در این بخش شده است.

براتی میزان پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در اسدیه را بیش از 90 درصد اعلام کرد.