تلاش جهت کاهش شکاف دانش در جهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هماندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران با حضور دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر سید علیرضا واسعی، دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی و دکتر محمدامین قانعیراد، رییس انجمن جامعهشناسی ایران و در غیاب سخنران چهارم، چونلی هان، رییس دفتر منطقهای یونسکو در تهران که به دلیل سفر در این نشست حضور نیافت، روز دوشنبه، 16 اسفند ماه 1389 در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.
رییس انجمن جامعهشناسی ایران دیگر سخنران هماندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران بود که در آغاز سخنان خود به بحث درباره شکاف دانش در علوم اجتماعی پرداخت و ضمن بیان این نکته که هماکنون مطالعات نظری بیشتر در کشورهای شمال اتفاق میافتد، گفت: در واقع مواد خامی که در کشورهای پیرامون و حاشیهای تولید میشود در مرکز مورد استفاده قرار میگیرند. در همین راستا برخی معتقدند که در علوم اجتماعی نیز ما با وضعیتی مشابه رو به رو هستیم یعنی دادههای خامی که در کشورهای جهان سوم و پیرامونی تولید میشوند در کشورهای مرکزی مورد استفاده قرار میگیرند.
وی افزود: تفکیک کار دیگری نیز در علوم اجتماعی وجود دارد که مربوط به مطالعات تکموردی و مطالعات مقایسهای است. در این رابطه میتوان گفت که کشورهای جهان سوم به صورت تکموردی در مورد خودشان تحقیق میکنند حال آنکه کشورهای مرکزی به مطالعات مقایسهای و تطبیقی میپردازند و بنابراین به خودشان حق میدهند که درباره کشورهای دیگر نیز سخن بگویند.
قانعیراد در ادامه با اشاره به اینکه این تقسیم کار سبب شده است که تا حدی شکاف میان ما و غرب بیشتر شود، بر ضرورت تلاش جهت کاهش این شکاف تأکید کرد و یادآور شد: نکته دیگری که باید در رابطه با کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار داد مربوط به دادههای تجربی است. متأسفانه به نظر میرسد که نگاه امنیتی نسبت به تولید اطلاعات در کشور مشکل را دو چندان کرده است و در نتیجه سبب شده که دادههای زیادی در این حوزه تولید نشود.
وی با تأکید بر ارتباط میان علوم اجتماعی و سیاستگذاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ایران نسبت به سیاستگذاری مبتنی بر نظریه و پژوهش غفلت شده و صرفاً به نیت خیر توجه میشود، در حالی که آن نگاهی که اداره جامعه را بر علوم مهندسی مبتنی میکند متفاوت از نگاهی است که جایگاه مهمی را به علوم اجتماعی در این زمینه میدهد.
رییس انجمن جامعهشناسی ایران در پایان پیشنهاد داد که در مقابل گزارش جهانی علوم اجتماعی، گزارش علوم اجتماعی در ایران نیز تهیه شود تا بتوان در آن به پرسشهای مربوط به ایران نیز پرداخت: هر چند متأسفانه در حال حاضر ما اطلاعات کاملی اعم از اطلاعات آموزشی، وضعیت پایاننامهها و فارغالتحصیلان و... برای تهیه این گزارش نداریم.
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