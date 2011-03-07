به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجمع انتخابات رئیس هیئت شنای خراسان رضوی بعد از ظهر دوشنبه با حضور امیرحسین آیت اللهی، رئیس فدراسیون شنا در سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی برگزار شد.



در پایان این مجمع، علی همتیان اشرفیانی تنها کاندید حاضر در مجمع انتخابات هیئت با کسب بیشترین آرا بعنوان رئیس جدید هیئت شنای خراسان رضوی انتخاب شد.



این انتخابات دو کاندیدا داشته است که هوشنگ ولی پور، رئیس تربیت بدنی مشهد بنا به دلایلی تنها 15 دقیقه مانده به برگزاری مجمع از حضور در انتخابات انصراف داد.



مدت زمان ریاست همتیان در هیئت شنای خراسان رضوی چهار سال است.