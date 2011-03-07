تجلیل از مقام هنری حسین دهلوی

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم که شامگاه گذشته همراه با اجرای کنسرت ارکستر اکادمیک تهران در تالار وحدت برگزار شد محمدرضا شجریان، شهداد روحانی، مجید درخشانی، هوشنگ ظریف، بهزاد خداویسی، کاظم هژیر آزاد، بهزاد فراهانی، اسماعیل شنگنه، الناز شاکر دوست، حسام نواب صفوی، فریبرز عرب نیا، علی معلم و ...حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم "محمدرضا شجریان" با اهدای هدیه ای به رسم یاد بود از "حسین دهلوی" به پاس یک عمر فعالیت هنری تجلیل کرد که با تشویق گرم تماشاگران همراه شد.

در این کنسرت که به رهبری "امین سالمی" و با صدای "حمید خزاعی" برگزار شد، "بابک شهرکی" نیز به عنوان کنسرت مایستر حضور داشت و قطعاتی نظیر "سبکبال" ، "به یاد صبا"، "ضربی ترکی"، "به زندان"، "صبحگاهی" و .... با همکاری دیگر اعضای ارکستر در دو بخش نواخته شد.

