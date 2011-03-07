سلطان قابوس کابینه را ترمیم کرد/ نهمین روز تظاهرات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری از ادامه اعتراضات مردمی در عمان برای نهمین روز متوالی در شهر صحار در دویست کیلومتری مسقط و نیز تظاهرات مشابهی در برابر مجلس شورای این کشور در پایتخت در مبارزه با فساد خبر دادند.

یکی از فعالان سیاسی گفت : تحصنهای مسالمت آمیز برای نهمین روز ادامه دارد و در روز تعداد آنها به دویست نفر و در شب به حدود دو هزار نفر می رسد. مردم عمان برای اصلاحات و نه سقوط نظام تظاهرات می کنند.

از سوی دیگر حدود دویست نفر از کارمندان سازمان هواپیمایی عمان امروز در برابر مقر پلیس خواستار افزایش حقوق و بهبود وضعیت کاری خود شدند. شرکت ملی هواپیمایی عمان قول داد که فردا خواسته ها را بر آورده کند.

از سوی دیگر اعلام شد که سلطان قابوس دوازده وزیر از جمله وزیر کشور را برکنار کرده است.

شایان ذکر است که ارتش عمان در اول مارس تظاهراتی شهر صحار را متفرق کرده بود، اما تظاهرات کنندگان مجدد به میدان کره زمین دراین شهر بازگشتند.