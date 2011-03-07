هسته های گزینش به جذب افراد صالح در ادارات اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز دوره آموزشی اعضای هسته های گزینش استانداری های سراسر کشور با بیان این مطلب افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، مدل جدیدی از مدیریت و حکومت تحت عنوان مدیریت اسلامی به دنیا عرضه شد.

وی افزود: شایسته سالاری، تدبر، دلسوزی، تسلط و آگاهی به مسایل و مشکلات جامعه از جمله ویژگی های یک مدیر در حکومت اسلامی است که نظام جمهوری اسلامی نسبت به پرورش این مدیران همت والایی داشته و به الگویی در جهان تبدیل شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ساختن آرمانشهر اسلامی به عنوان یکی از آرمان های نظام مگر با پرورش مدیران اسوه امکان پذیر نیست که در این میان نقش هسته های گزینش، نقشی بی بدیل و حساس است.

صلاحی تصریح کرد: مهمترین عامل برای پرورش یک مدیر موفق و الگو، ارتقای آموزش های علمی و عملی است که باید نسبت به آن برنامه ریزی شود و هیچ مدیر و کارمندی در دستگاه اجرایی خود را مصون از آموزش نداند.

استاندار خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی در جهت رشد و تعالی کارکنان در دستگاه های اجرایی و ایجاد انگیزه برای خدمت بیشتر به مردم از جمله اولویت هایی است که باید به طور جدی دنبال شود چراکه مردم در مقاطع مختلف انقلاب دین خود را به نظام ادا کرده اند و این مسوولانند که باید به پاس این حضور در راستای خدمت هرچه بیشتر و بی منت به مردم برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به خیزش های اسلامی در منطقه آن را الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران و مرهون بنیان گذار انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: این انقلاب ها با رویکردهای اسلامی و برپایه عدالت محوری و مبارزه با استکبار در جریان است که تمامی این ها نشانگر صدور انقلاب و موج بیداری اسلامی در منطقه است.

محمد غفاری معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: انقلاب های که در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد، امتداد و استمرار انقلاب اسلامی ایران است.

وی دهه کنونی را عصر بیداری امت های اسلامی خواند و خاطر نشان کرد: انقلاب های خاورمیانه ادامه انقلاب اسلامی ایران بوده که مقدمه ظهور حضورت مهدی(عج) می باشد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به یاغی گری های ضد انقلاب در 25 بهمن تصریح کرد: ضد انقلابیون سر سازش با نظام را نداشته و تلاش می کنند تا با شبیه سازی افکار عمومی دنیا را به انحراف بکشانند.

غفاری با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) انقلاب ملت ایران را نقطه آغاز حکومت جهانی اسلام به پرچمداری حضرت مهدی(عج) دانست و افزود: وظیفه ما در دهه چهارم انقلاب تلاش برای آماده سازی و زمینه چینی مقدمات برای ظهور آن حضرت است.

محمد جواد دور اندیش مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست که نمایندگان 22 استان کشور در آن حضور به هم رسانده اند، ارتقای جایگاه گزینش وزارت کشور است.

وی ارتقا سطح کیفی آموزش اعضا هسته ها را نیز از دیگر اهداف برگزاری این نشست بیان داشت.

دور اندیش خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات اساسی در این زمینه ارتقای پست مسئول هسته گزینش به مدیر بوده که با پیگیری هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور و با هدف ارتقا جایگاه هسته ها به منظور ارتقا سطح سازمانی صورت گرفته است.