تدوین کدهای ملی اخلاق برای پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست شورایعالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از معاونان و مسئولان حوزه سلامت برگزار شد.

در این نشست پیش نویس راهنمای اختصاصی پژوهشهای مرتبط با ایدز، بررسی کاریکولوم آموزشی اخلاق پزشکی دستیاران رشته های مختلف بالینی، بررسی راهنمای ارائه در زمینه اخلاق پرستاری، بررسی شرح وظایف و اختیارات کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی و همچنین گزارش آئین نامه شورایعالی اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

کدهای ملی اخلاق پرستاری گام مهمی در جهت ارائه خدمات پرستاری و یکی از الزامات عملکرد پرستاران است چراکه مسئولیت اخلاقی پرستاران در قبال عملکرد و مراقبت مستلزم این است که از باورهای خود مطلع بوده و اصول تحلیل اخلاقی و تصمیم گیری را به صورت منسجم و کدبندی شده در اختیار داشته باشند. کدهای اخلاقی راهنماهای نظام بندی برای شکل دهی رفتارهای اخلاقی است.