  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

تدوین کدهای ملی اخلاق برای پرستاران

تدوین کدهای ملی اخلاق برای پرستاران

تدوین کدهای ملی اخلاق برای پرستاران در دومین نشست شورایعالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست شورایعالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از معاونان و مسئولان حوزه سلامت برگزار شد.

در این نشست پیش نویس راهنمای اختصاصی پژوهشهای مرتبط با ایدز، بررسی کاریکولوم آموزشی اخلاق پزشکی دستیاران رشته های مختلف بالینی، بررسی راهنمای ارائه در زمینه اخلاق پرستاری، بررسی شرح وظایف و اختیارات کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی و همچنین گزارش آئین نامه شورایعالی اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

کدهای ملی اخلاق پرستاری گام مهمی در جهت ارائه خدمات پرستاری و یکی از الزامات عملکرد پرستاران است چراکه مسئولیت اخلاقی پرستاران در قبال عملکرد و مراقبت مستلزم این است که از باورهای خود مطلع بوده و اصول تحلیل اخلاقی و تصمیم گیری را به صورت منسجم و کدبندی شده در اختیار داشته باشند. کدهای اخلاقی راهنماهای نظام بندی برای شکل دهی رفتارهای اخلاقی است.

کد مطلب 1269365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها