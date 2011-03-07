32 اثر پویانمایی ایرانی در جشنواره انیمیشن همدان اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در روز دوم برگزاری جشنواره آثار منتخب در بخش های مسابقه بین الملل، مسابقه ایران و مسابقه دانشجویی ایران به نمایش در می آمد.

در دومین روز برگزاری جشنواره در بخش مسابقه ایران فیلم های پویانمایی دیدن یا ندیدن ، سیاره پام ، دیروز و امروز، آرتمیس، گربه قجری، من و شاه بابام، قلب فرشته، یکی مثل من، بز و بزغاله، نجات آب کشاورزی، تن پیچ، کلرگروه سیزده، دموکراسی، ایسم، دوباره دوباره، علامت سئوال، تیزر زر ماکارون، من دونفر بودم، شروع به دنیا آمدن یک بچه پنگوئن، صفر، پارازیت، آگهی تلفنبانک تجارت، آفتاب پرست، زبان سرخ و سررنگی، گل های چوبی، بالاتر از ابرهای خاکستری، نیمکت، قصه های یه خطی و زندگی با شکوه شازده در دو سانس اکران شد.

بر اساس این گزارش در بخش بین الملل نیز فیلم های انیمیشن از کشورهای هلند، بلژیک، روسیه، آلمان، ایران، پرتغال، فرانسه، کانادا، اسپانیا، کرواسی، اندونزی، دانمارک، مجارستان و استونی به نمایش در آمد.

بخش مسابقه دانشجویی ایران نیز در دومین روز جشنواره با اکران فیلم های پویانمایی سمفونی 4، فضله چکون، بازی، پهلوان اکبر، سروپند، یازده، گمشده خیال، همه کلاغ ها مثل هم نیستند، در بیشه زار، آخرین قاب عکس، سوسک کوچک، مثل یک رویا، آواز مینا، نیم پرده و پشت بام اکران برگزار شد.

همچنین طبق جدول زمان بندی جشنواره در روز سوم (فردا) فیلم های چشم انداز 2 (نسل پویا) به دوستداران فیلم های انیمیشن معرفی می شود.

گفتنی است در بخش مسابقه ایران در سومین روز جشنواره دومین اثر سینماگران همدانی با فیلم انیمیشن "ببین چی کشیدم "به کارگردانی ملیحه محققی اکران می شود.

هفتمین جشنواره بین المللی پویا نمایی از 15 اسفند ماه همزمان با استان های تهران، البرز و مازندان در سالن مجتمع آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان آغاز شده و تا 19 اسفند ماه جاری برگزار می شود.