به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران با حضور دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر سید علیرضا واسعی، دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی و دکتر محمدامین قانعی‌راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران و در غیاب سخنران چهارم، چونلی هان، رییس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران که به دلیل سفر در این نشست حضور نیافت، روز دوشنبه، 16 اسفند ماه 1389 در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

امروزه شکاف دانش در جهان وجود دارد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در آغاز سخنان خود با عنوان "بررسی و تحلیل گزارش جهانی علوم اجتماعی" گفت: یونسکو دومین گزارش علوم اجتماعی خود را چند ماه پیش منتشر کرد. سؤال اصلی و مرکزی این گزارش این بود که وضعیت تولید، انتشار و استفاده از دانش اجتماعی در جهان چگونه است.

وی با اشاره به اینکه این گزارش در یک مقدمه و ده فصل تدوین شده است، افزود: بررسی ظرفیتها، چالشها و فرصتهای پیش روی علوم اجتماعی در نقاط مختلف جهان و نیز ارائه راهکارهایی برای غلبه بر مشکلات و تنگناهای علوم اجتماعی دو محور اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهند.

سعیدآبادی سپس به سه رسالت اصلی که در این گزارش مدنظر قرار گرفته است پرداخت و آنها را این چنین برشمرد: نخست فهم عمیقتر تعامل انسانها و تأثیرگذاری بر این روابط، دوم تحقق اهداف توسعه هزاره از طریق کاهش فقر، کاهش نابرابریهای جنسیتی و ... و سوم مقابله با چالشهای نوین جهانی مثل تغییرات آب و هوایی، ایدز و مانند آن در حوزه‌های گوناگون اجتماعی و غیراجتماعی.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مهمترین چالش علوم اجتماعی از منظر این گزارش را عدم تقارن در تولید، انتشار و بهره‌گیری از علوم اجتماعی در جهان خواند و تصریح کرد: شکاف دانش موجود در جهان مهمترین نکته طرح شده در این گزارش است. به عنوان مثال می‌توان گفت که بیش از دو سوم دوره‌های دکتری و پست‌دکتری در آمریکای جنوبی در دو دانشگاه در کشورهای مکزیک و برزیل متمرکز است. همچنین بنا بر این گزارش دانشمندان علوم اجتماعی روز به روز بیشتر به این نکته واقف می‌شوند که باید چارچوبهای محلی را در مباحث علوم اجتماعی مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر این گزارش سیطره غرب در علوم اجتماعی به دلیل سیطره زبان انگلیسی سبب شده‌ است که کشورهای غربی تعیین کننده موضوعات در حوزه علوم اجتماعی باشند و در نتیجه پژوهشگران کشورهای جنوب عمدتاً داده‌هایی را جمع‌آوری کنند که در نهایت در کشورهای شمال مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین لازم است که دولتها، سازمانها و آژانسهای بین‌المللی برای رفع این مسئله از مراکز پژوهشی کشورهای مختلف حمایت کنند.

سعیدآبادی با تأکید بر اینکه باید مجال ظهور و بروز زبانهای دیگر در علوم اجتماعی مهیا شود، یادآور شد: ایجاد پایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی همراه با گشودن امکانات برای پژوهشهای بین‌المللی یکی از امور ضروری در این رابطه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ادامه به مرور برخی مدلها درباره ارتباط میان حوزه علوم اجتماعی و حوزه سیاست‌گذاری پرداخت و گفت: در مدل دانش‌محور، پس از آنکه دانش فرصتهایی را ایجاد می‌کند، امکان کاربرد آن دانش در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. در مدل حل مسئله تحقیقات بر مبنای مسایل موجود در جامعه صورت می‌گیرند و در مدل تعاملی، سیاستگذاران اطلاعات مورد نیاز خود را علاوه بر تحقیقات پژوهشگران علوم اجتماعی، از شیوه‌های دیگری نیز به دست می‌آورند.

سعیدآبادی در پایان به دو مدل سیاسی و نیز تاکتیکی اشاره کرد و گفت: در مدل سیاسی ارتباط میان علوم اجتماعی و حوزه سیاستگذاری، تحقیقات علوم اجتماعی به عنوان ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به تصمیمات سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت در مدل تاکتیکی، تحقیقات حوزه علوم اجتماعی، بهانه‌ای است برای عمل نکردن در یک حوزه خاص.

تولید علم در ایران با چالشهای اقتصادی و ایدئولوژیک مواجه است

دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی که در این هم‌اندیشی با موضوع "آسیب‌شناسی نظری تولید علم در ایران" سخن می‌گفت، در آغاز با تأکید بر اینکه تولید علم یک امر فرآیندی است که نه دفعتاً حاصل می‌شود و نه با سفارش یا فراهم کردن امکانات برای یک فرد یا عده‌ای خاص بلکه زاده تعامل اندیشمندان با جامعه است، گفت: علوم اجتماعی در خلاء شکل نمی‌گیرد و بنابراین می توان گفت که علوم انسانی غیربومی هم وجود ندارد چرا که اگر قرار باشد علوم انسانی در یک جامعه وجود داشته باشد، آن علوم انسانی از آنجایی که در ارتباط با مسایل جامعه است، بومی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات جامعه ما بیشتر از آنکه ابژکتیو باشد، سوبژکتیو است، افزود: تعامل عالمان و علوم یکی از مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که در جامعه ما به غلط تخصصی بودن به معنای فعالیت در حوزه‌ای خاص در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر ما بخواهیم در حوزه‌ای خاص از علوم کار کنیم باید به سایر حوزه‌ها نیز توجه داشته باشیم.

واسعی ضمن بیان این نکته که تولید علم وقتی حاصل می‌شود که فضایی علمی وجود داشته باشد، به چالشها و موانع در رابطه با تولید علم پرداخت و تصریح کرد: نبود فرهنگ گفتگو در جامعه ایرانی یکی از این موانع در این رابطه است که البته در مبانی عقیدتی، فکری و فرهنگی ما ریشه دارد. به عنوان مثال ما می‌بینیم که در مدارس و دانشگاههای ما اساتید همراه با دبدبه و کبکبه، بر سکویی می‌نشینند و دانش‌آموزان و دانشجویان در موقعیتی پایینتر از آنها قرار می‌گیرند که این مسئله امکان گفتگو را سلب می‌کند.

وی نظام آموزشی در ایران را نظامی هیتلری خواند که در آن دانش‌آموز و دانشجو در موقعیت بسیار پایینتری از معلم و استاد قرار دارد که در نتیجه آن، امکان ایجاد فرهنگ گفتگو و نقد وجود ندارد و خاطرنشان کرد: این در حالی است که بنا بر اصول گفتگو باید طرف مقابل را همچون یک آدم در نظر گرفت که ممکن است محق باشد و از سوی دیگر ممکن است ما نیز در آنچه می‌گوییم محق نباشیم.

دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی در ادامه به ضرورت احساس امنیت در جامعه پرداخت و یادآور شد: نبود رویکرد تخصصی به علوم اجتماعی و انسانی از دیگر معضلات در تولید علم محسوب می‌شود. متأسفانه هنوز علوم انسانی و اجتماعی در جامعه ما به عنوان علم قلمداد نمی‌شوند که در این رابطه توجه به متدولوژی این علوم و آموختن آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

واسعی در پایان گفت: نبود انباشت اطلاعات و پیشینه تحقیق در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و نیز فقدان ساختار دموکراتیک در مجامع علمی از دیگر موانع تولید علم در ایران است. بنابراین به اجمال می‌توان گفت که ما با دو دسته چالش در ارتباط با تولید علم مواجهیم. نخست چالشهای اقتصادی که از یک سو به وضعیت معیشتی افراد باز می‌گردد و از سوی دیگر به تصاحب فرصتهای اقتصادی توسط غیر علوم انسانیها مربوط است. دسته دوم این چالشها، چالشهای ایدئولوژیکی هستند که علاوه بر باورهای جامعه، به مقدس شدن تئوریها، نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان قدیم به ویژه دانشمندان غربی مربوط است.

تلاش جهت کاهش شکاف دانش در جهان ضروری است

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران دیگر سخنران هم‌اندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران بود که در آغاز سخنان خود به بحث درباره شکاف دانش در علوم اجتماعی پرداخت و ضمن بیان این نکته که هم‌اکنون مطالعات نظری بیشتر در کشورهای شمال اتفاق می‌افتد، گفت: در واقع مواد خامی که در کشورهای پیرامون و حاشیه‌ای تولید می‌شود در مرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در همین راستا برخی معتقدند که در علوم اجتماعی نیز ما با وضعیتی مشابه رو به رو هستیم یعنی داده‌های خامی که در کشورهای جهان سوم و پیرامونی تولید می‌شوند در کشورهای مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: تفکیک کار دیگری نیز در علوم اجتماعی وجود دارد که مربوط به مطالعات تک‌موردی و مطالعات مقایسه‌ای است. در این رابطه می‌توان گفت که کشورهای جهان سوم به صورت تک‌موردی در مورد خودشان تحقیق می‌کنند حال آنکه کشورهای مرکزی به مطالعات مقایسه‌ای و تطبیقی می‌پردازند و بنابراین به خودشان حق می‌دهند که درباره کشورهای دیگر نیز سخن بگویند.

قانعی‌راد در ادامه با اشاره به اینکه این تقسیم کار سبب شده است که تا حدی شکاف میان ما و غرب بیشتر شود، بر ضرورت تلاش جهت کاهش این شکاف تأکید کرد و یادآور شد: نکته دیگری که باید در رابطه با کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار داد مربوط به داده‌های تجربی است. متأسفانه به نظر می‌رسد که نگاه امنیتی نسبت به تولید اطلاعات در کشور مشکل را دو چندان کرده است و در نتیجه سبب شده که داده‌های زیادی در این حوزه تولید نشود.

وی با تأکید بر ارتباط میان علوم اجتماعی و سیاستگذاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ایران نسبت به سیاستگذاری مبتنی بر نظریه و پژوهش غفلت شده و صرفاً به نیت خیر توجه می‌شود، در حالی که آن نگاهی که اداره جامعه را بر علوم مهندسی مبتنی می‌کند متفاوت از نگاهی است که جایگاه مهمی را به علوم اجتماعی در این زمینه می‌دهد.

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران در پایان پیشنهاد داد که در مقابل گزارش جهانی علوم اجتماعی، گزارش علوم اجتماعی در ایران نیز تهیه شود تا بتوان در آن به پرسشهای مربوط به ایران نیز پرداخت: هر چند متأسفانه در حال حاضر ما اطلاعات کاملی اعم از اطلاعات آموزشی، وضعیت پایان‌نامه‌ها و فارغ‌التحصیلان و... برای تهیه این گزارش نداریم.