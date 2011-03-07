آمادگی بیمارستانها در ایام نوروز/ حضور اعضای هیئت علمی در شیفتها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر لاریجانی در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با روسای بیمارستانها گفت: اعلام شاخصها و تخصیص اعتبار بیمارستانها براساس حاکمیت خدمات بالینی، توسعه گردشگردی سلامت و ایجاد وحدت رویه در پرداخت کارانه ها از مهمترین برنامه های درحال بررسی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

وی، روسای بیمارستانها را بر تعامل و استفاده از دیدگاه اعضای گروههای آموزشی فراخواند و افزود: اگر مسیر کاری خود را به طور شفاف ترسیم کنیم بسیاری از سختیهای آن باعث ارتقاء می شود.

لاریجانی بر آماده سازی بیمارستانها برای ارایه خدمت در تعطیلات نورزی تاکید کرد و گفت: در ایام نورز با توجه به اینکه بسیاری از بیمارستانهای خصوصی غیرفعال هستند، مراکز درمانی ما باید آماده ارایه خدمت به بیماران بدحال باشند بنابراین از اعضای هیئت علمی بخواهید در شیفتها حاضر باشند.

وی با اشاره به حاکمیت خدمات بالینی و با بیان اینکه برخی شاخصها در بیمارستانها قابل ذکر نیست و جای تامل دارد افزود: برخی بیمارستانهای تخصصی کمتر از 100 مراجعه دارند این درحالی است که در حالت عادی مطبها این تعداد بیمار را پذیرش می کنند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه بیمارستانها باید جایگاه خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتقاء دهند افزود: ناچار هستیم شاخصها را رصد کنیم و مباحث کلی را در قالب جزئیات بررسی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تخصیص اعتبار بیمارستانها را منوط به عملکرد آنان در قالب حاکمیت خدمات بالینی دانست و گفت: به عنوان مثال در بیمارستانی که تعداد جراحی آن 3 یا 4 مورد در روز است نمی توانیم اجازه دهیم که اتاق عمل جدیدی اضافه شود بنابراین ارزیابی کیفی عملکرد بیمارستان مبنای فعل و انفعالات آینده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بیشتر بیمارستانهای دارای VIP در حلقه گردشگری سلامت قرار می گیرند و اگر بتوانند متناسب با امکانات خوبی که دارند بیمار جذب کنند به درآمدزایی بیمارستان نیز کمک می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار ارتقاء عملکرد بیمارستانها شد و خاطرنشان کرد: اعتبارات دولتی، دانشگاهی و درآمدهای اختصاصی در اختیار شماست ولی مهم این است که شما با استفاده از روشهای مختلف عملکرد خود را ارتقا دهید.