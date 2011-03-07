نمایشگاه صنایع دستی وسوغات استانها در کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه صنایع دستی وسوغات استانها در پارک نبوت کرج بر پا شد.

بنابر اعلام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان البرز در آستانه شکل گیری مجمع هنرمندان وصنعتگران صنایع دستی استان نمایشگاهی باعنوان (صنایع دستی ، گردشگری استان البرز) افتتاح شده است.

این نمایشگاه جهت معرفی هرچه بهتر توانمندیهای بخش صنایع دستی وگردشگری البرزو تشویق تلاشگران عرصه هنر وصنعت با مشارکت سایر استانهای کشور از تاریخ 15 اسفند ماه تا 24 ماه جاری در پارک نبوت برگزار شده است.

شایان ذکر است در این نمایشگاه علاوه بر به نمایش گذاشتن صنعت و هنر صنایع دستی استانها سوغات محلی نیز عرضه می شود.

محصولات این نمایشگاه با تخفیف عرضه می شود.