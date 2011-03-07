برپایی نمایشگاه نخستین جشنواره ملی پوستر آب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کربلایی ‌ابراهیمی اظهار داشت: 72 اثر منتخب نخستین جشنواره ملی پوستر آب که آذر ماه سال جاری در یزد برگزار شد از امروز به مدت یک هفته در نگارخانه فرهنگ قم در معرض دید علاقمندان گذاشته ‌شد.



وی هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، توجه به اهمیت و ارزش این مایع حیاتی، اصلاح الگوی مصرف و تشویق هنرمندان به فعالیت در موضوع آب با هدف ارتقای فرهنگ صحیح آب، عنوان کرد و ابراز داشت: «آب در آیینه باورهای ادیان»، «آب و اصلا ح الگوی مصرف»، «آب در فرهنگ عامه»، «آب، آبادانی و زندگی»، «آب و محیط زیست»، «آب و خشکسالی» و ... از جمله موضوعات آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه است.



مدیر آموزش همگانی آبفای قم استفاده از زبان هنر در راستای نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده صحیح از آب را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: بر همین اساس شرکت آب و فاضلاب استان قم طی سال‌های اخیر برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری را در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب طراحی و اجرا کرده است.



وی اجرای نمایش در کلیه مدارس و مهد‌های کودک شهر قم و برگزاری دو دوره جشنواره فرهنگی و هنری «آب، صدای زندگی» ویژه مدارس ابتدایی را از جمله برنامه‌های آبفای قم عنوان کرد و اظهار داشت: سال آینده نیز سومین جشنواره فرهنگی و هنری آب صدای زندگی را در سطح کلیه مدارس شهر قم در تمامی دوره‌های تحصیلی برگزار خواهیم کرد.



کربلایی ‌ابراهیمی در پایان سخنان خود صرفه جویی در مصرف آب را امری ضروری و اجتناب ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع تامین آب استان، باید از آبی که در اختیار داریم به درستی استفاده کنیم تا با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم.

این نمایشگاه تا 21 اسفند ماه صبح‌ها از ساعت 8:30 تا 13:30 و بعد از ظهر‌ها از ساعت 16 تا 20:30 پذیرای علاقمندان است.