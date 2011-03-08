به گزارش خبرنگار مهر، سال جاری برای بوکس کشور سال موفقی نبود و ورزشکاران این رشته نتوانستند انتظارات فدراسیون مربوطه را برآورده کنند و به تبع آن فدراسیون هم نتوانست انتظارات سازمان تربیت بدنی و جامعه ورزش را برآورده کند.

ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو تنها به سه مدال برنز رسید حال آنکه در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه، یک طلا و سه برنز کسب کرده بود. البته احمد ناطق نوری نظر متفاوتی در این خصوص دارد. رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از حیث رنگ مدال موفق تر عمل نکردیم اما به لحاظ کیفی عملکرد مطلوب‌تری داشتیم.

وی ادامه داد: تا پیش از این در اوزان سبک بوکسورهای ما مقابل حریفان شرقی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند اما در این دوره از بازی‌های آسیایی، عملکرد بسیار خوبی را از بوکسورهای این اوزان شاهد بودیم. تمام بوکسورهایی که موفق شدند نمایندگان ما را در اوزان سبک شکست دهند در نهایت به دیدارهای پایانی راه پیدا کردند.

بوکس همواره رشته چالش برانگیزی در ورزش کشور بوده به نحوی که احساس می شود از سوی مسئولان ورزش کشور حمایت لازم از این رشته به عمل نمی آید. در سال‌های گذشته همواره شاهد افتتاح خانه‌های کشتی، والیبال، تکواندو و تنیس روی میز بوده‌ایم اما این اتفاق در خصوص فدراسیون بوکس روی نداده است.

ناطق نوری در این مورد گفت: اولین چیزی که باعث موفقیت یک رشته می شود توجه به زیرساخت‌هاست. ما در تهران پیش از این سالن‌هایی داشتیم در حالی که شهرداری دستور داده رینگ‌ها را جمع کنند. با این وصف، بوکس در تهران محدود شده به سالن کبکانیان و شیرودی و این یعنی تعطیلی و نابودی. استان‌های بوکس خیز کشورمان نظیر خوزستان و مازندران هم از همین مشکل رنج می برند. ما باید به فکر تاسیس خانه بوکس باشیم در غیر اینصورت نمی توانیم توفیقی داشته باشیم.

فدراسیون بوکس از حیث مربی همواره با مشکل مواجه بوده است. فهرست مربیان داخلی تیم ملی در حالی بتازگی اعلام شده که پیش از این عنوان شده بود مربیان کوبایی و روسی هدایت ملی پوشان را بر عهده خواهند داشت.

محمد صمدی: فدراسیون بوکس باید به فکر مربی خارجی باشد

مربی پیشین تیم ملی بوکس می گوید چنانچه می خواهیم در این رشته حرفی برای گفتن داشته باشیم باید مربی خارجی به خدمت بگیریم. محمد صمدی گفت: بوکس ایران نیاز به مربی خارجی دارد. باید در رده های جوانان و بزرگسالان مربیان خوب خارجی به خدمت بگیریم در غیر این صورت موفقیتی در این رشته نخواهیم داشت. همچنین باید مدرس خارجی در اختیار داشته باشیم تا سطح دانش روز بوکس ایران ارتقا پیدا کند.

وی در ادامه افزود: قوانین بوکس هر چهار سال بشدت تغییر می کند با این حال ما از آن بی اطلاعیم و این می تواند عاملی باشد در جهت ناکامی. بوکس ایران در بازی های آسیایی گوانگجو نتایج بسیار ضعیفی کسب کرد و فکر می کنم با این شرایط کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی هم نسبت به عملکرد این فدراسیون که می توانست مدال آور باشد، دلسرد شده‌اند.

عملکرد داخلی و خارجی فدراسیون بوکس در سال 1389 به شرح زیر است:

* مسابقات بوکس ارمنستان از 16 تا 22 فروردین. تیم پیوند ساپکو به نمایندگی از ایران با هشت بوکسور در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد که تنها در وزن 69 کیلوگرم امین قاسمی پور صاحب مدال برنز شد.

* مسابقات جام نخست وزیری ترکیه از 18 تا 23 فروردین. ایران در تورنمنت نخست وزیری با 9 بوکسور حضور پیدا کرد که عمران اکبری در 54 کیلوگرم برنز گرفت، علی مظاهری در 91 کیلوگرم به مدال برنز رسید و مهدی قربانی در به اضافه 91 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.

* مسابقات قهرمانی جوانان جهان باکوی آذربایجان از 31 فروردین تا دوم اردیبهشت. ایران با 9 ورزشکار در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد و بدون کسب هیچ مدالی به کشور بازگشت.

* مسابقات جام یادبود جکسون در تاشکند ازبکستان از 25 اردیبهشت تا دوم خرداد. ایران با 9 ورزشکار در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد و در 64 کیلوگرم توسط هومن کرمی مدال برنز گرفت، محمد ستارپور در 75 کیلوگرم برنز گرفت و علی مظاهری در 91 کیلوگرم به مدال نقره رسید.

* مسابقات بوکس مسکو در روسیه از 17 تا 20 تیرماه. ایران با هشت ورزشکار در این رقابت ها حضور یافت که عمران اکبری در 54 کیلوگرم مدال برنز گرفت، محمد ستارپور در 75 کیلوگرم به برنز رسید، علی مظاهری در 91 کیلوگرم طلایی شد و روح الله حسینی در به اضافه 91 کیلوگرم صاحب گردن آویز برنز شد.

* مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور در گنبد کاووس از 10 تا 16 مرداد. 171 بوکسور از سراسر استان های کشور به جز هرمزگان و بوشهر رد این مسابقات شرکت کردند که در نهایت کرمانشاه به عنوان قهرمانی رسید.

* مسابقات بوکس گروژنی در روسیه از 19 مرداد تا دوم شهریور. ایران در این مسابقات با 11 بوکسور حضور پیدا کرد که در پایان صاحب این نتایج شد: در 56 کیلوگرم عمران اکبری مدال نقره گرفت، در 64 کیلوگرم هومن کرمی صاحب برنز شد، حسن کارکردی و احسان روزبهانی هر دو در 81 کیلوگرم به مدال نقره رسیدند. علی مظاهری در 91 کیلوگرم نقره گرفت و روح الله حسینی در به اضافه 91 کیلوگرم مدال برنز گرفت.

* بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور در نوشهر از 27 شهریور تا اول مهر. 210 بوکسور از سراسر استان های کشوردر این رقابت ها حصور داشتند که تهران در نهایت به عنوان قهرمانی رسید.

* شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی گوانگجو در چین از 21 آبان تا 6 آذر. ایران با 10 ورزشکار در این بازی‌ها حضور یافت که در نهایت محمد ستارپور در 75 کیلوگرم مدال برنز گرفت، در 91 کیلوگرم علی مظاهری به مدال برنز رسید و در به اضافه 91 کیلوگرم روح الله حسینی صاحب گردن آویز برنز شد.

* انتخابی بزرگسالان کشور در بیرجند خراسان جنوبی از 17 تا 20 بهمن. تعداد 117 بوکسور از 26 استان کشور در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند و در نهایت 20 بوکسور به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

* انتخابی بوکس جوانان کشور در زاهدان از 2 تا 5 اسفند. 85 بوکسور ار 25 استان کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند تا در پایان نفرات برتر اوزان مختلف به اردوی تیم جوانان دعوت شوند.



اردوهای بوکس تیم های ملی ایران در حال برگزاری است و ورزشکاران کشورمان خود را برای رقابت‌های برون مرزی سال آتی آماده می کنند. با این وصف باید دید آیا فدراسیون بوکس در نظر دارد تغییری اساسی در روند موجود ایجاد کند و یا با همین رویه که به نظر نمی رسد سرانجامی هم داشته باشد به کار خود ادامه خواهد داد.