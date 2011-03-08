450 هکتار از دامنه جنوبی البرز جنگل کاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، علی سلاجقه در مراسم غرس نهال و کلنگ زنی ساختمان سازمان جنگلها در مرکز آموزشی دکتر جوانشیر گفت: تلاش می شود طی برنامه پنجم و ششم توسعه، حدود شش میلیون هکتار فضای سبز در کشور اضافه شود.

وی افزود: تحقق این هدف مهم در زمینه توسعه فضای سبز کشور،‌ نیازمند افزایش اعتبار، تامین نیروی انسانی و بالا بردن سطح ساختار تشکیلاتی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در دامنه جنوبی البرز همچنین استانهای تهران و البرز تاکنون 450 هکتار جنگلکاری شده که تا پایان سال این میزان نهالکاری به دو هزار هکتار افزایش خواهد یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش هفت برابری برخوردار است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در نظر است طی پنج سال آینده حدود 600 میلیون نهال در کشور غرس شود.

سلاجقه خاطرنشان کرد: نهالهای کاشته شده در روز جاری شامل نهال های بومی شامل بلوط، ارس، راش، توسکا، ممرز و حراء به اقتضای شرایط و طبیعت هر استان غرس می شود.