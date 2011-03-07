انقلابهای عربی باعث غرور و افتخار اعراب است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ساری نسیبه"، اندیشمند فلسطینی و رئیس دانشگاه القدس در بیت المقدس در گفتگو با نشریه "دی سایت" درباره انقلابهای اخیر در جهان عرب اظهار داشت : من به عنوان یک عرب از انقلاب مردمی در کشورهای عربی احساس غرور می کنم و این انقلابها اعتماد به نفس دوباره ای به اعراب داده است. من نمی گویم که همه چیز در کوتاه مدت به خوبی پیش می رود؛ اما تنها همین خیزش علیه سرکوبگریهای حکومت نشانه خوبی در جهان عرب است.

وی در ادامه درباره انقلاب مصر اظهار داشت : احساس من این است که انقلاب هدف خود را در این کشور به دست آورده است. این انقلاب برای انسانها روشن کرد که استقلال واقعی نزد آنها است نه نزد حکومتها و یا ارتش آنها.

نسیبه در بخش دیگری از این گفتگو سیاستهای غرب و اسرائیل را در راستا برقراری پایداری در جهان عرب اشتباه توصیف کرد و گفت : این سیاست غرب که با سرکوبگری انسانها کارها پیش می رود و این روش تا زمانی که ما نمایندگان خود را در راس حکومت داریم روش خوبی است یک خطای بزرگ بود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که از دید اسرائیل حکومتهای عربی مسائل زیادی دارند، اما ملتهای عرب خطرناک تر هستند، اظهار داشت : چنین دیدگاهی یک دید بدبینانه درباره طبیعت انسانها را نشان می دهد. انسانها را به عنوان موجودات وحشتناکی قلمداد کردن که تنها با خشونت باید با آنها رفتار کرد، ولی ما دیده ایم که جوانان و زنان و مردانی که در تونس و مصر انقلاب کردند تنها یک زندگی معمولی را می خواستند.

