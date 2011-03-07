حکام عرب با مردم خود مانند گله گوسفند رفتار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالباری العطوان" در مطلبی با عنوان "عربستان و فتوای علمای دربار" می نویسد: پس از وقوع انقلابها در مصر و تونس و برخی دیگر از کشورهای عرب و موفقیت آن در دو کشور نخست و احتمال موفقیت در بحرین، لیبی هم اکنون انقلاب به عربستان و سوریه نزدیک شده است.

وی می افزاید : هیئت علمای عربستانی اخیرا فتوایی صادر کرده اند که حکایت از ممنوع بودن تظاهرات مردمی دارد که این اقدام در واقع کمک به رژیم محسوب می شود، زیرا به شدت مقامات عربستانی نگران وقوع انقلاب به ویژه در میان طبقه جوان هستند.

سردبیر روزنامه القدس العربی نوشت : فتوای صادره ازعلمای عربستانی درباره اینکه توصیه و موعظه باید راه حل باشد شاید از یک نگاه صحیح باشد، اما این در صورتی است که حاکم اصلاح پذیر باشد.

وی افزود : صدور این فتواها اقدامی به مراتب خطرناک به شمار می رود، زیرا بهانه ای به دست نیروهای امنیتی می دهد که تظاهرات مردمی را که قرار است در جمعه آینده برگزار شود، به شدت سرکوب کنند و پشتوانه شرعی نیز داشته باشند.

العطوان می نویسد: درصورتی که حاکم یا ولی امر به خواسته های مردمی توجه کند این درحالی است که پادشاه و مقامات عربستانی در طی چند دهه اخیر هیچ اقدام خاصی برای عمل کردن به توصیه ها نکرده اند.

اصلاح طلبان از بس که خواسته های خود مبنی بر ریشه کنی فساد، تحقق عدالت و مساوات، توزیع عادلانه ثروتها، مشارکت ملی در تعیین سرنوشت از طریق مجلس مشورتی منتخب و تفکیک قوا را بارها مطرح کرده اند اما تاکنون تاثیری نداشته است و اصلاح طلبان به زندان افتاده اند یا از آنها تعهد برای تکرار نکردن خواسته شده است.

به نوشته عطوان، آنچه علمای عربستانی آن را خطرناک می خوانند تظاهرات مردمی نیست بلکه تحقیر مردم و خواسته های آنها از سوی حاکمان خطرناک و فتنه است.

متاسفانه وعاظ درباری همواره به سیاستهای حکومتها در کشورهای عربی کمک شایانی کرده اند. اگر حوادث تونس و مصر شکل نمی گرفت هیچگاه حاکمان این کشورها اندک توجهی به خواسته های مردمی نداشتند.

عطوان می نویسد: حاکمان کشورهای عربی با مردم خود همانند یک گله گوسفند برخورد می کنند و آنها را به عنوان بخش از دارایی های خود می دانند که هر زمان اراده کردند به آنها کمک یا آنها را مجازات کنند.

به گفته وی، مردم کشورهای عربی بیمار نیستند که به خیابانها بیایند و جان خود را در معرض خطر قرار دهند لگد مال کردن شرافت آنها و زیر پا گذاشتن همه حقوق مسلم آنها سبب شده است که سینه های خود را آمال گلوله کنند.

سردبیر روزنامه القدس العربی می نویسد: مردم عربستان حق دارند که به تظاهرات مسالمت آمیز بپردازند. آیا عاقلانه است که در حالی که عربستان در زمره صادر کنندگان عمده نفت در جهان است عده ای در سیل غرق شوند؟ و درصد بیکاری بالا باشد؟