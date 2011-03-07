جهانیان در برابر جنایات قذافی ساکت نمی نشینند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندرس فوگ راسموسن" امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت : حملات علیه غیرنظامیان در لیبی جنایت علیه بشریت است و برای جهانیان دشوار است تا در برابر آن بی تفاوت باشند.

وی ضمن محکوم کردن حملات قذافی علیه معترضین اظهار داشت : پاسخ وحشیانه رژیم دیکتاتوری معمرقذافی به تظاهرکنندگان یک بحران انسانی را در لیبی به همراه دارد که جامعه بین المللی را نگران کرده است.

راسموسن گفت : نمی توانم تصور کنم که جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد در برابر جنایات رژیم قذافی که همچنان علیه مردم ادامه دارد، بی تفاوت باشند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که قذافی با جنگنده های اف 16 اسرائیلی و اجیر کردن نیروهای مزدور آفریقایی یک نسل کشی تاریخی را به راه انداخته که شاید قرنها نتوان آن را از اذهان افکار عمومی جهان پاک کرد.

