  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۲

دبیر کل ناتو:

جهانیان در برابر جنایات قذافی ساکت نمی نشینند!

جهانیان در برابر جنایات قذافی ساکت نمی نشینند!

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ضمن محکوم کردن جنایات رژیم دیکتاتوری معمر قذافی علیه مردم لیبی گفت: برای جهانیان دشوار است تا در برابر این جنایات بی تفاوت باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندرس فوگ راسموسن" امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت : حملات علیه غیرنظامیان در لیبی جنایت علیه بشریت است و برای جهانیان دشوار است تا در برابر آن بی تفاوت باشند.

وی ضمن محکوم کردن حملات قذافی علیه معترضین اظهار داشت : پاسخ وحشیانه رژیم دیکتاتوری معمرقذافی به تظاهرکنندگان یک بحران انسانی را در لیبی به همراه دارد که جامعه بین المللی را نگران کرده است.

راسموسن گفت : نمی توانم تصور کنم که جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد در برابر جنایات رژیم قذافی که همچنان علیه مردم ادامه دارد، بی تفاوت باشند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که قذافی با جنگنده های اف 16 اسرائیلی و اجیر کردن نیروهای مزدور آفریقایی یک نسل کشی تاریخی را به راه انداخته که شاید قرنها نتوان آن را از اذهان افکار عمومی جهان پاک کرد. 
 

کد مطلب 1269383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها