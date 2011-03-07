92 اکیپ بر خرید و فروش فراورده های دامی در کرمان نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، آمنه زینعلی در جمع خبرنگاران ظهر دوشنبه گفت: طرح کنترل نوروزی فروشگاههای فروش فراورده های دامی با فعال شدن 92اکیپ سیار و ثابت از 21اسفند ماه آغاز می شود.

این مسئول گفت: 60 اکیپ سیار و 30 اکیپ ثابت بر خرید و فروش فراورده های دامی استان در ایام نوروز نظارت می کنند.

وی تصریح کرد: این طرح تا 15فروردین ماه سال آینده در سراسر استان ادامه خواهد داشت و در آن تمامی فروشگاههای خرید و فروش فراورده های دامی، رستورانها، هتلها، سردخانه ها و مراکز نگهداری طیور کنترل می شوند.

وی ادامه داد: شهروندان نیز می توانند هر گونه موارد تخلف را به این اداره کل اطلاع دهند چرا که همه طرح های نظارتی نیاز به کمک و همراهی مردم دارند.

وی یادآورشد: از جمله موارد تخلف فروش فرآورده های تاریخ مصرف گذشته و همچنین حمل فراورده ها با خودروهای غیر مجاز و بدون مجوز است.

زینعلی ادامه داد: این اکیپ ها همه روزه در ایام تعطیلات از ساعت 8صبح تا 8شب در سطح شهرها و مراکز به گشت زنی می پردازند و با متخلفین این عرصه برخورد می کنند.

وی ادامه داد: مهر دامپزشکی و تاریخ انقضا و تولید و قیمت باید روی فراورده های بسته بندی شده مرغ و ماهی و گوشت مشخص باشد و مردم از خرید محصولات غیر علامت دارویا خرید به صورت فله ای خودداری کنند.

وی تعداد مراکز فروش مواد و فراورده های خام دامی در استان را سه هزار و 808 عنوان کرد و گفت: نیمی از این مراکز خرید و فروش در مرکز استان و مابقی آن در شهرستانها پراکنده اند.

وی تاکید کرد: مراکز فروش و افراد مشغول در کار جابجایی فراورده ها باید مجوز کار خود را از دامپزشکی بگیرند.



