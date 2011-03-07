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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

92 اکیپ بر خرید و فروش فراورده های دامی در کرمان نظارت می کنند

92 اکیپ بر خرید و فروش فراورده های دامی در کرمان نظارت می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی کرمان از فعالیت 92 اکیپ بهداشتی بر عرضه فراورده های دامی طی ایام نوروز در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، آمنه زینعلی در جمع خبرنگاران ظهر دوشنبه گفت: طرح کنترل نوروزی فروشگاههای فروش فراورده های دامی با فعال شدن 92اکیپ سیار و ثابت از 21اسفند ماه آغاز می شود.

این مسئول گفت: 60 اکیپ سیار و 30 اکیپ ثابت بر خرید و فروش فراورده های دامی استان در ایام نوروز نظارت می کنند.

وی تصریح کرد: این طرح تا 15فروردین ماه سال آینده در سراسر استان ادامه خواهد داشت و در آن تمامی فروشگاههای خرید و فروش فراورده های دامی، رستورانها، هتلها، سردخانه ها و مراکز نگهداری طیور کنترل می شوند.

وی ادامه داد: شهروندان نیز می توانند هر گونه موارد تخلف را به این اداره کل اطلاع دهند چرا که همه طرح های نظارتی نیاز به کمک و همراهی مردم دارند.

وی یادآورشد: از جمله موارد تخلف فروش فرآورده های تاریخ مصرف گذشته و همچنین حمل فراورده ها با خودروهای غیر مجاز و بدون مجوز است.

زینعلی ادامه داد: این اکیپ ها همه روزه در ایام تعطیلات از ساعت 8صبح تا 8شب در سطح شهرها و مراکز به گشت زنی می پردازند و با متخلفین این عرصه برخورد می کنند.

وی ادامه داد: مهر دامپزشکی و تاریخ انقضا و تولید و قیمت باید روی فراورده های بسته بندی شده مرغ و ماهی و گوشت مشخص باشد و مردم از خرید محصولات غیر علامت دارویا خرید به صورت فله ای خودداری کنند.

وی تعداد مراکز فروش مواد و فراورده های خام دامی در استان را سه هزار و 808 عنوان کرد و گفت: نیمی از این مراکز خرید و فروش در مرکز استان و مابقی آن در شهرستانها پراکنده اند.

وی تاکید کرد: مراکز فروش و افراد مشغول در کار جابجایی فراورده ها باید مجوز کار خود را از دامپزشکی بگیرند.


 

کد مطلب 1269386

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