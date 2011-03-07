حمل و نقل ترکیبی بهترین امکان برای توسعه تجارت بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، خشایار تیموری پور عصر دوشنبه در نشست صادرکنندگان و تجّار شهرستانهای بناب و مراغه تصریح کرد: این شرکت به منظور حمل کالاهای جهانی از طریق دریا تأسیس گردیده و آماده است با کمترین هزینه و زمان و باکیفیت مطلوب مراکز تولیدی را به انبارهای تجّار و صادرکنندگان متصل کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد حمل کالاهای جهانی از طریق دریا صورت می گیرد گفت: این شرکت با بیش از 734 واگن مخزن دار جهت حمل سوخت و روغن نباتی و بیش از 450 دستگاه واگن لبه کوتاه چندمنظوره قابلیت انعقاد قرارداد حمل و نقل با نرخ ثابت یکساله را دارد.

تیموری پور افزود: حال با توجه به راه اندازی گمرک مراغه، ظرفیت های لازم برای تجّار و بازرگانان منطقه برای حمل صادرات آنها فراهم شده است و با ابزار و ظرفیتی که در منطقه بوجود آمده امیدواریم شاهد افزایش میزان صادرات کالا در منطقه باشیم.

وی اظهارداشت: شرایطی در منطقه مهیّا شده که کشتیرانی فعالیت خود را در منطقه شروع کند و در این راستا حمایت صادر کنندگان در راه اندازی و فعال کردن سازمان کشتیرانی ضروری است.

در این نشست، جانشین رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تأسیس گمرک در مراغه، شهرهای جنوب آذربایجان را مناسب ترین مکان برای فعال سازی کشتیرانی در منطقه دانست.

غلامعلی راستی گفت: با توجه به اینکه شهرستانهای بناب و مراغه به عنوان یکی از مراکز مهم صادرات در منطقه محسوب می شوند، لذا شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می تواند در افزایش توان و ظرفیت صادرات از منطقه تأثیرگذار باشد.

راستی افزود: امیدواریم با ایجاد چنین امکاناتی شاهد افزایش صادرات در منطقه باشیم.

مدیربازرگانی شهرستان بناب نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی شهرستان بناب اظهارداشت: شهرستان بناب با داشتن حدود هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی و تولیدی و صادراتی در منطقه است و بیش از 100 نفر دارای کارت بازرگانی فعال هستند.

احد نجفیان افزود: هم اکنون با هماهنگیهای بعمل آمده با مسئولان سازمان بازرگانی استان، فرمهای درخواست و تحیل کارتهای بازرگانی تجّار در این شهرستان انجام می شود.

وی در ادامه بر تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تجّار شهرستان بناب تأکید کرد.

در این نشست تعدادی از صادرکنندگان و تجّار به نمایندگی از اعضای حاضر مسائل و مشکلات خود را بیان کرده و موضوع مشکل تحریم و همچنین تأخیر در زمان بندی و ارسال کالا از طریق کشتیرانی را به عنوان مشکلات اساسی و عمده صادرکنندگان مطرح کردند و از مسئولان خواستار حل آنها شدند.