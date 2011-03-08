مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تمهیدات استانداری تهران برای چهارشنبه آخر سال 89 گفت: ما در سه حوزه برای چهارشنبه آخر سال برنامه داریم تا آسیب ها و مخاطرات این روز به حداقل برسد.

وی بخشی از برنامه های استانداری را معطوف به آموزش عمومی عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم با شادی درست و صحیح می توان خیلی از خطرات را کاهش داد و این آموزش از همین روزها آغاز و در بخش های مختلف رسانه ای با همکاری دستگاههای مسئول مثل اورژانس و نیروی انتظامی آغاز شده است.

تمدن در عین حال گفت: البته هر جه به سمت چهارشنبه آخر سال نزدیک می شویم شیب این آموزش ها بیشتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: آموزش بحث بسیار مهمی است . ما در سال گذشته نیز با همین روش توانستیم تا حدود زیادی آسیب ها و مخاطرات چهارشنبه آخر سال را کاهش دهیم.

استاندار تهران بخش دوم برنامه های نهادهای دولتی برای چهارشنبه آخر سال را برخورد با کسانی عنوان کرد که مواد آتش زای غیر استاندار را تولید و توزیع می کنند .

وی گفت: نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول به جای کلنجار رفتن با شاخه ها به سراغ ریشه ها رفته و با کسانی را که در حد وسیع مواد آتش زای غیراستاندار می فروشند برخورد می کنند.

تمدن از شناسایی انبارک های این گونه افراد در حاشیه جنوبی شهر تهران و برخی شهرهای پیرامونی خبر دادو گفت: قریب به 10 الی 15 انبارک اینها که از قبل مشخص شده بود مسدود شد وهمین طور که جلو می رویم این روند ادامه داشته و با توزیع کنندگان مواد محترقه غیراستاندار برخورد جدی صورت می گیرد.

وی در تشریح سومین برنامه از اقدامات بازدارنده دستگاههای مسئول در روز چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: در این روز با کمک و مشارکت مردم تلاش می کنیم جلوی سواستفاده کنندگان از این فضا را بگیریم زیرا آنها برای جان مردم مخاطره ایجاد می کنند.

استاندار تهران افزود: آنهایی که آموزش ها را دیده و توصیه ها را شنیده اند اما تعمد دارند آسایش عمومی مردم را دچار مشکل کنند برابر قانون با آنها برخورد می شود.

وی در پایان تصریح کرد: نیروی انتظامی پیش بینی های لازم را انجام داده تا این گونه افراد امکان ایجاد مزاحمت برای مردم را نداشته باشند.