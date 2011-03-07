جامعیت رهبری هر انسان منصفی را وادار به تبعیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، چهاردهمین یادواره شهدای دانشجویی استان قزوین عصر دوشنبه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این مراسم که رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، جمعی از خانواده شهدا، دانشجویان و اساتید و گروههای مختلف مردم حضور داشتند آیت الله حسینی زابلی اظهار داشت: آنها که با بهانه تقلب در انتخابات نیتهای درونی خود را نشان دادند منصفانه بگویند آیا کسی بالاتر و بهتر از رهبری در کشور سراغ دارند که بتواند کشور را از ناملایمات به سلامت عبور دهد.

وی افزود: درایت، مدیریت، شجاعت، سیاست، آگاهی نظامی، طبع شاعری، تعهد و انقلابی بودن مقام معظم رهبری به حق زبانزد است و آستانه تحمل و آشنایی ایشان با نرم افزارهای نظامی توانسته با روشنگری چراغ راه مردم باشد.

این شاگرد امام راحل یادآورشد: اگر از کسانی که داعیه انتخاب شدن توسط مردم را دارند بپرسید می خواهید چکار کنید که دیگران نکردند هیچ پاسخی ندارند بلکه می خواهند با آشوب و بلوا رد گم کنند و ناتوانی خود را در ایجاد ذهنیت های غلط دیده اند.

آیت الله حسینی زابلی تصریح کرد: تاریخ هم از این حوادث زیاد به خود دیده است و آنها که یکشبه 180 درجه تغییر مسیر می دهند و از خط امام و رهبری فاصله می گیرند در حقیقت با انقلاب نبوده اند بلکه خود را در زیر چتر امام پنهان کرده بودند اما حوادث چهره واقعی آنها را بر همگان آشکار کرد.

استاد دانشگاه امام جعفر صادق(ع) در بخشی دیگری از سخنانش گفت: سخن تجلی تفکر و شخصیت افراد است و بسیاری از انسانها را می توان با موضعگیری و آنچه بر زبان جاری می کنند شناخت و در موردشان قضاوت کرد.

وی توانمندی و ظرفیت بشر را قابل توجه دانست و گفت: ابتکاراتی که امروز انجام می شود در آینده شاید مورد تمسخر و خنده نسل بعدی شود همانگونه که بسیاری از اختراعات گذشته برای ما ساده و کودکانه تلقی می شود و این به خاطر آن است که هر روز علم بشر بیشتر شده و ناشناخته های انسان بیشتر شناسایی و به کار گرفته می شود.

آیت الله حسینی زابلی یادآورشد: با همه موفقیتهای علمی بشر تنها توانسته ایم از مجموعه جهان هستی که قابل شهود است تنها 10 درصد آن را ببینیم در حالی که اگر 90 درصد بقیه را هم درک می کردیم مالک زمان می شدیم و قادر بودیم با تسخیر زمان در یک زمان در هزار نقطه حضور یابیم.

وی افزود: بشر هنوز قادر نیست از همه ظرفیت شبکه مغز خود استفاده کند و این توانایی در آینده شاید بیشتر شود و اختراعات و اکتشافات در حد غیرقابل تصوری تغییر کند زیرا خداوند انسان را توانمند آفریده و در صورت تفکر و تعمق می توان به ناشناخته ها دست یافت.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در قرآن نیز ناشناخته های زیادی وجود دارد که اگر انسان به آنها می رسید الهی می شد و دیگر پایبند دنیای فانی نبود لذا امیدواریم خدواند توفیق شناخت قرآن را برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت به همه مشتاقانش عطا کند.