به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی 2 بر یک عصر امروز دوشنبه تیمش برابر پاس همدان ضمن بیان این مطلب افزود: پرسپولیس در این دیدار با برنامه کار کرد و مستحق رسیدن به پیروزی بود. ما شروع خوبی در نیمه اول داشتیم و به دو گل هم رسیدیم و می توانستیم به گل های بیشتری هم دست پیدا کنیم.

دایی ادامه داد: در شروع نیمه دوم گل بدی دریافت کردیم که کم شدن فاصله باعث شد استرس بازیکنان بالا برود و کمی روی کیفیت کار آنها تاثیر منفی بگذارد. با این حال آنها خواسته های ما را در دقایق پس از دریافت گل به خوبی پیاده کردند و توانستند پیروزی را از آن خود کنند که برای ما بسیار ارزشمند بود.

وی با بیان اینکه شناخت خوبی از پاس همدان داشته است خاطرنشان کرد: می دانستیم که آنها از ارسال های جناحین برای خط حمله شان استفاده خواهند کرد که با از کار انداختن این حربه عملا بازی را در اختیار گرفتیم و می توانستیم به گل های بیشتری هم دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه فریب جدول و موقعیت پاس را نخورد افزود: پاس همیشه برای من قابل احترام است و در این بازی هم تلاش کردیم که با تمام توان به میدان برویم. تیم ما امروز یکدل و یکدست برای پیروزی تلاش کرد و با وجود غیبت چند بازیکن اصلی توانستیم نتیجه خوبی بگیریم.

وی افزود: با کسب این سه امتیاز با ارزش به صدر جدول نزدیک شدیم و امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده نیز امتیازات لازم را کسب کنیم وبه صدر جدول نزدیکتر شویم. ما تیم خوبی در اختیار داریم که با همدل شدن بازیکنان می توانیم در بازیهای آینده هم نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

علی دایی در مورد توهین هایی که در برخی ورزشگاه ها به وی و بازیکنانش می شود گفت: متاسفانه هیچ کار فرهنگی در باشگاه های ما نمی شود و این مسائل تنها در حد حرف و شعار است. در بوشهر انواع توهین ها را به ما کردند و به علیرضا حقیقی هم توهین کردند. نمی خواهم کار حقیقی را تایید کنم اما این توهین ها درست نیست.

دایی ادامه داد: البته تماشاگران همدانی به ما محبت داشتند که جای تشکر دارد اما واقعیت این است که باشگاه ها باید در انتخاب لیدرها دقت بیشتری داشته باشند و لیدرها باید از بین افرادی انتخاب شوند که صلاحیت هدایت سکوها را داشته باشند. متاسفانه گزینش لیدرها برای سکوها اصول خاصی ندارد.

وی در مورد صحنه درگیری با نادر احمدی مدافع تیم فوتبال پاس همدان گفت: ما نباید بازی جوانمردانه را فدای نتیجه کنیم. در آن صحنه من دیدم که بازیکن حریف چطور بازیکن ما را زد. وقتی بازیکن پاس بازی جوانمردانه را رعایت کرد احمدی به او اعتراض کرد که همین مسئله موجب بحث ما شد.

دایی در مورد بازی با شهرداری و الوحده در لیگ قهرمانان هم گفت: ما برای دیدار با شهرداری در لیگ برتر محمد نوری را به علت محرومیت در اختیار نداریم اما تمام تلاشمان این است که با استفاده از بازیکنان دیگر سه امتیاز این بازی را بگیریم. ضمن اینکه دیدار با الوحده در لیگ قهرمانان هم برای ما بسیار مهم است چرا که بازی اول را باخته ایم و باید در این بازی به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اختلافش با حبیب کاشانی را رد کرد و گفت: اینها همه شایعاتی است که برای جلوگیری از موفقیت پرسپولیس مطرح می شود. از خبرنگاران می خواهم که دست از این مسائل بردارند. من با کاشانی رفاقت دیرینه دارم و ایشان قبل از اینکه مدیر من باشد دوست من بوده است. مطمئن باشید اگر با ایشان مشکل داشتم لحظه ای در این تیم نمی ماندم.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه قدس همدان با نتیجه 2 بر یک برابر پاس به پیروزی رسید.